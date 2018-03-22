شرطة ذي قار النهرية تنتشل جثتي شخصين قضيا غرقا في نهر الفرات

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن انتشال جثتي شخصين قضيا غرقا في نهر الفرات في حادثين منفصلين.

وقالت مكتب قائد الشرطة في بيان إن غواصي الشرطة النهرية انتشلوا جثة فتى يبلغ من العمر 16 عاما قضى غرقا بنهر الفرات بمنطقة الشريف غرب الناصرية .

وتابع “وبحادث منفصل لقي رجل يبلغ من العمر 36 عاما مصرعه غرقا بنهر الفرات بمنطقة السايفونة جنوب الناصرية،و تم انتشال جثته ايضاً من قبل غواصي شرطة ذي قار”.

ولفت الى فتح مراكز الشرطة المختصة تحقيقا لمعرفة اسباب الحوادث بعد ارسال الجثتين لشعبة الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة تحسباً لوجود شبهة جنائية.