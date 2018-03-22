Posted on by

شرطة ذي قار النهرية تنتشل جثتي شخصين قضيا غرقا في نهر الفرات

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن انتشال جثتي شخصين قضيا غرقا في نهر الفرات في حادثين منفصلين.

وقالت مكتب قائد الشرطة في بيان إن غواصي الشرطة النهرية انتشلوا جثة فتى يبلغ من العمر 16 عاما قضى غرقا بنهر الفرات بمنطقة الشريف غرب الناصرية .

وتابع “وبحادث منفصل لقي رجل يبلغ من العمر 36 عاما مصرعه غرقا بنهر الفرات بمنطقة السايفونة جنوب الناصرية،و تم انتشال جثته ايضاً من قبل غواصي شرطة ذي قار”.

ولفت الى فتح مراكز الشرطة المختصة تحقيقا لمعرفة اسباب الحوادث بعد ارسال الجثتين لشعبة الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة تحسباً لوجود شبهة جنائية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close