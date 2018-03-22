شهداء وجرحى بهجوم ارهابي على باص سياحي جنوب كركوك

استشهد واصيب عدد من المدنيين ليل امس الثلاثاء ، ‏بينهم اطفال ، في نقطة تفتيش وهمية جنوب كركوك .‏

وقال مراسل “الاتجاه برس” ، ان مجموعة ارهابية نصبت نقطة تفتيش وهمية في المنطقة ‏الفاصلة بين قضاءي طوزخورماتو و داقوق جنوب كركوك “.‏

واضاف :” ان الارهابيين اطلقوا النار على باص سياحي، ما ادى الى استشهاد ‏ستة عشر شخصا واصابة آخرين بينهم اطفال.

واشار الى ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية اغلقت الطريق بين الطوز وداقوق ، وباشرت بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن ‏المسلحين “.

هذا وكانت القوات الامنية والحشد الشعبي احبطوا هجوما لعناصر داعش الوهابية على المواكب الحسينية الخاصة بزيارة استشهاد الامام علي الهادي عليه السلام في قضاء الدجيل جنوب سامراء.

تحرير.. مرتضى طالب