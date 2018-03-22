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ضحايا في قصف تركي داخل حدود كوردستان

أسفر قصف شنته طائرات التركية داخل حدود إقليم كوردستان عن سقوط ضحايا، من بينهم مقاتلان من الپیشمرگه‌.

وشنت مقاتلات تركية في وقت متأخر ليلة أمس غارات على منطقة دولي بالياني ضمن بلدة چومان (155 كم شمال شرق أربيل).

وأسفر القصف عن استشهاد 4 مواطنين، من بينهم مقاتلان من الپیشمرگه‌، وفق ما أفادت ‹كوردستان 24›.

كما طال القصف مناطق أخرى بالمنطقة.

وتقول تركيا إنها تستهدف عناصر ومقرات حزب العمال الكوردستاني PKK في المناطق الحدودية بين إقليم كوردستان وتركيا.

لكن هذه الهجمات غالباً ما تتسبب بوقوع ضحايا من المدنيين، وتلحق أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين.

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