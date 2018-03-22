عمليات بغداد توجه بإغلاق مراكز المساج غير المجازة في العاصمة

وجه قائد عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، باغلاق كافة مراكز المساج “غير المجازة” في العاصمة.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي في حديث صحفي، إنه أصدر توجيها باغلاق كافة مراكز المساج غير المجازة في جميع انحاء مناطق بغداد”.

ودعا الربيعي أصحاب تلك المراكز الى “استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة لاعادة افتتاح مراكزهم ومزاولة عملهم”.

وانتشرت خلال السنوات الاخيرة في اغلب مناطق العاصمة بغداد عددا كبيرا من مراكز المساج اغلبها بدون “اجازة رسمية”، فيما تقوم فرقا صحية بمساندة القوات الامنية باغلاق تلك المراكز غير المجازة.