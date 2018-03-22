غضب ايراني (بن سلمان للعراق من بغداد.. وليس من طهران) (وللشيعة من النجف..وليس من قم)

بسم الله الرحمن الرحيم

نطرح سؤالا لكل من يعادي السعودية وال سعود.. (ما هو سبب عداءكم للسعودية)؟؟ (ومتى تتوقفون بعداءكم ضدها).. فكل سبب تطرحونه يدخلكم بالنفاق والكيل بميكالين والازدواجية.. واجاباتكم تفضحكم.. وتكشف بانكم بلا مبادئ ولا قيم.. وامثال هؤلاء المعارضين لزيارة محمد بن سلمان.. (ليس لديهم ما يثبتون كلامهم) سوى التهريج.. (ولو كان لديهم وثائق على النظام السعودي.. بدعم الارهاب بالعراق).. لكان رفعوها للامم المتحدة والمحكمة الدولية ولم ينتظرون يوم واحد.. بل لكانت ايران وروسيا رفعتها قبلهم.. بالسنوات الماضية.. (كما ادانت كندا ايران بالارهاب.. بغرامة تقدر بمليار وسبعمائة مليون دولار.. بعد ان اثبت تورط طهران باكثر من 8 عمليات ارهابية بكندا والعالم اوقعت ضحايا).

والاخطر (ان هؤلاء مشكلتهم مع زيارة محمد بن سلمان.. ان السعودية دخلت للعراق .. من باب بغداد وليس طهران.. وللشيعة من النجف وليس من قم).. وهنا تكمن (الازمة لدى شيعة ماما طهران).. ولنتبه بان (مثيري الزوبعة الاعلامية الفارغة ضد زيارة ابن سلمان).. هم مرتبطين بنظام الحكم بطهران (ولاية الفقيه وهم انفسهم يجهرون بذلك.. ويبايعون حاكم ايران خامنئي).. وليس (بمرجعية النجف العليا للشيعة بالعالم التي تعتبر ولاية الفقية بدعة).

وكذلك هؤلاء (مرعوبين من زيارة ابن سلمان).. لانه يزاحم ايران بالعراق.. ويضعف التغول الايراني فيه.. (ويكشف مخاوف ايران بخروج العراق كولاية تابعة لها وضيعة وحديقة خلفية للايرانيين .. بعد ان اعتقدت ايران بانها نجحت بمسخ التشيع.. وجعل العراقيين يدينون بديانة مسخ (الولائية) اي الولاء لايران على حساب الشعوب والاوطان وليس الولاء للامام علي حصرا وال بيته المعصومين) ليعود (الشيعة لدينهم الحق التشيع الجعفري الاصيل ولمرجعيتهم النجفية الخالصة والولاء الصافي للامام علي الى المهدي المنتظر عج).

وهذه الزيارة تكشف كذلك.. زيف ادعاءات ايران ضد السعودية.. وتفضح (رافعي الشعارات المقدسة .. لقضية غير مقدسة).. ونقصد (رافعي شعارات يا زهراء يا حسين).. التي رفعوها بسوريا لنصرة (نظام بشار الاسد البعثي).. وتأمين ممر بري لايران للمتوسط .. وتحالفهم مع (روسيا التي رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. ودعمت موسكو صدام بكل ترسانته العسكرية التي قمع فيها الشيعة والكورد خلال حكمه).

وكل ذلك يكشف بان شيعة ماما طهران.. لم ينطلقون اصلا من (مصلحة منطقة العراق وشيعته).. بعداءهم للسعودية.. بل تكشف (بانهم مجرد صدى لاجندات ايرانية).. ولم تؤثر اصلا على الشارع الشيعي بمنطقة العراق.. ولم نجد اي مرجعية دينية معتمدة شيعية عليا بالنجف (عارضت زيارة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي).. بل اختزل (بطربكات، وعويل) .. (لافراد مرتبطين عضويا بايران كحسن سالم وقيس الخزعلي.. وبقية الشلة من مليشيات ماما طهران).. الذين ليس لهم غير (ممثل واحد بالبرلمان من اصل اكثر من 300 برلماني).. وحتى صوتهم هذا جنوه بالتزوير وليس بشيء اخر..

فاذا كان بسبب عداءكم ضد السعودية.. هو (وجود حملة للجنسية السعودية) بالجماعات المسلحة بالعراق.. (فعليه ان نعادي سوريا وروسيا واكثر من 100 دولة شارك ابناءها بالجماعات الارهابية بالعراق).. فلماذا فقط تختزلونها بالسعودية؟)؟

و(لماذا لا تعادون تونس على 11 الف تونسي يقاتلون بسوريا والعراق لجانب داعش والقاعدة)؟؟ (لماذا لا تعادون المصريين ومصر على الاف مؤلفة من الارهابيين المصريين بداعش والقاعدة كابو ايوب المصري، وايمن الظواهري المصري، وابو حفص المصري، والقرضاوي المصري.. الخ).

لماذا لا نعادي سوريا التي اتهمها المالكي بدعم الارهاب منذ عام 2003.. باحتضان البعثيين والارهابيين من كل دول العالم وتدريبهم وارسالهم للعراق؟؟ لماذا تقاتلون لجانب النظام السوري لبشار الاسد الدكتاتوري؟

وتذكرون بان (اتهاماتكم للسعودية بالعمالة والصهيونية والخيانة) الخ.. قوانة لا قيمة لها.. (فتذكروا بان الدبابة الامريكية المباركة هي من حررتنا من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 في وقت ولي ايران خامنئي كانت تقيم علاقات مع صدام بكل المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية).. .. ولم تنزل دبابة اجنبية للسعودية (حتى يؤسس ابن سعود دولته).. (ولم تنزل دبابة امريكية لبغداد عام 1963 حتى توصل البعث والبكر للسلطة).. فانتبهو لذلك.. (فلا تلقون بيوت الناس بالحجاة وبيوتكم من زجاج.

ونذكر بان احد اهم اسباب (زحف داعش للموصل عام 2014).. هي (القوى الموالية لايران وزعماء المليشيات الايرانية الولاء التي قاتلت بسوريا قبل عام 2014).. وادعو (انهم قاتلوا هناك حتى لا تاتي داعش للعراق).. ليثبت غباءهم.. (لتسيطر داعش على الموصل عام 2014).. ونؤكد كذلك بان من يطرحون انفسهم (العقائديون) ويدعون (بانهم من حفظوا العراق).. (نسال) .. 0لماذا العقائديون لم يحفظون العراق من الفساد وسوء الخدمات والمخدرات)؟؟ !!! ومتى كانت العقيدة (تشرع الخيانة والعمالة) لنظام اقليمي اجنبي عن العراق.. كما تفعلون انتم (بكل مسخ للعقيدة الشيعية الجعفرية التي هي براء منكم).. ثم اليس من يحكمنا عقائديون؟؟ وكل حزب يحكم هو من وحي مرجعيات دينية؟؟ اهل المحابس ؟

مختصر قولنا.. باننا اصلا لدينا (خلاف مع السعودية) ولكن خلافنا .. (ينطلق من مصالح شيعة العراق) لكن (خلافهم معها.. لمصالح ايران) فنحن نؤمن بان (السنة حواضن لاعداءنا).. ولكن (ايران اشدا عداءً لنا كشيعة عرب بالعراق).. لانها تستغل ماسينا لمصالحها القومية وتتحالف حتى مع قتلتنا كالنظام السوري وقطر وتركيا وحماس والاخوان.

وننبه..

بان هؤلاء اذا ما ادعوا اين السعودية ؟؟ نسالكم يا ناكري الجميل .. (ماذا كانت ردة فعلكم من امريكا التي انقذتكم من موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. واسقطت حكم صدام والبعث وحكم الاقلية السنية)؟؟ ودعمتكم ضد (القاعدة وداعش والمليشيات).. ماذا تفعل لكم السعودية (وانتم فضلتم الشركات الفاسدة من دول العالم الثالث المتخلفة التي تشتهر بالفساد كالشركات المصرية والايرانية والمصرية والسورية والتركية وغيرها.. ).. ماذا تفعل لكم السعودية (وانتم رفضتم اي تدخل عسكري او مساعدة عسكرية سعودية للعراق ضد التنظيمات الارهابية.. وقبلتم ان تكونون ذيول وعملاء لايران)..

ونحاوركم ايضا.. ماذا تفعل لكم السعودية حتى ترضون عنها؟

ماذا تفعل لكم السعودية.. (وعملاء ايران الاسلاميين الحاكمين ببغداد. .هم من عرقلوا اقامة اقليم للشيعة العرب مستقل بوسط وجنوب).. (فلماذا تتباكون على الشيعة العرب بالمنطقة الشرقية.. بعد ذلك)؟؟ (ماذا تفعل لكم السعودية).. (وحلفاء ايران من سهلوا دخول الارهابيين للعراق من حدوهم منذ عام 2003 باعتراف رجل ايران نوري المالكي لسنوات لبشار الاسد ونظامه بتسهيل دخول الارهابيين للعراق من الحدود السورية العراقية).. (ماذا تفعل لكم السعودية.. واوس الخفاجي زعيم مليشة ابو الفضل العباس هو اعتراف بان الاسلحة والصواريخ والعبوات جاءت للمسلحين والمليشيات من ايران وسوريا).. (ماذا تفعل لكم السعودية ومن سرقكم هم اعداء امريكا والسعودية معا.. كالنصراوي محافظ البصرة من المجلس الاعلى الذي اسسه الخميني بايران بالثمانينات، وعبد الفلاح السوداني حواري حزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول.. الخ من بقية شلة الحرامية الاسلامجية الموالين علنا لايران)؟؟

ماذا تفعل لكم السعودية.. وهي تأتيكم مادة يديها.. ويطرح حاكمها نفسه (ليس ملك الملوك بل خادم الحرمين).. في وقت (انتم تسعون لاهثين وراء من يطرح نفسه عليكم فرعونا وربا.. بدل الله.. ويجعل حدود نظامه كحدود الله.. كما كان يقول فرعون لاتباعه.. كما اشار لذلك حسين الشيرازي نفسه).. (فالسعودية جاءت ولم تقل لكم اني وصية على العراق ..) فبدل ان نسعى لتحسين العلاقات معها.. (لهثتم وراء ايران التي طرحت نفسها وصية على ارض الرافدين واجبة الطاعة).. بكل خسة ودنائة..

وهؤلاء ايضا يثبتون بانهم (بلا قيم).. ولا (مبادئ).. بكيلهم بمكيالين.. كما بينا خلال الموضوع.. فهم يصافحون (من يقطع 41 نهر عن العراق.. ويقبلون يد دولة تهرب المخدرات من حدودها الى وسط وجنوب الشيعي العربي بمنطقة العراق، ويجندون مليشيات تجهر بولاءها لايران ويعتبرون الحكم الشرعي لديهم هو مصلحة ايران وليس العراق، ويجهرون بانهم سوف يقفون مع ايران ضد العراق، اذا ما حصلت اي صراع بينهما.. كما هدد نظام خامنئي بحرب مياه ضد العراق وافغانستان).. اي حالهم حال (الغزال الذي هرب من الغاب لحافة البحر هربا من الاسد.. فجاء صيادين من البحر بقارب من خلفه فاصطادوه من حيث لا يحتسب).. (فهؤلاء ينظرون الى السعودية كعدو لهم.. ولكن لم ينتبهون بانهم تم اصطيادهم بجعلهم مرتزقة وعبيد لايران).

ولينتبه الشيعة.. بان هناك (5 ملايين شيعي عربي) بالسعودية يعيشون افضل بمليار مرة من عيشيتكم يا شيعة منطقة العراق بظل (النظام السياسي الفاسد ببغداد الذي يتحكم به الاسلاميين من شيعة ماما طهران ونفوذ ولي الفقيه الايراني ومن وحي المرجعيات).. ونشير بان الحدود السعودية هي الاكثر امانا بالعراق .. بعد ان سورتها السعودية باسلاك شائكة وخنادق .. ولم يتم اتهام السعودية يوما بان الارهابيين ياتون للعراق من السعودية بل من سوريا.. باعتراف المالكي نفسه الذي اتهم نظام بشار الاسد بدعم الارهاب منذ عام 2003 لعام 2011..

ونعود لهؤلاء (العملاء لايران).. الذين سدت (المرجعية بابها بوجوههم).

ونسالهم من اعطاكم الحق بان تتكلمون باسم مرجعية النجف والمجرع السستاني.. في وقت (السيد السستاني المرجع.. اغلق بابه بوجه السياسيين منذ سنوات).. ومنهم الخزعلي نفسه.. واتحدى قيس الخزعلي ان (يثبت) بان السيد السستاني التقى به او باحد زعماء مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل .. (المليشيات الخيانية) كالعصائب وبدر والنجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.. وبقية شلة العملاء والخونة.. الذين يفخرون بعمالتهم وولاءهم للاجنبي الايراني.. وتبني مصلحة ايران على حساب مصالح منطقة العراق وشيعته.

وهؤلاء كشفوا زيفهم وخداعهم للشارع الشيعي.. بمنطقة العراق.. (ففي وقت هم يرفضون بكل عدم مسؤولية.. وجود قواعد امريكية بالعراق رغم ضرورتها).. نجده لم يرفع يوما السلاح ضد الفاسدين والمفسدين .. شركاء العصائب بالعملية السياسية.. وتحالف الخزعلي مع رئيس اكبر حكومتين فاسدتين بالعراق (نوري المالكي).. وتملك العصائب عقارات ومواقع لها لا يعلم من اين مصدرها المالي..

ونشير بان الشيعة العرب بمنطقة العراق بين (نوعين من الجحوش)|:

فالمكون الشيعي بمنطقة العراق.. ليس فقط بين (مطرقة الارهاب السني وتنظيماته الدموية.. ومخاطر عودة حكم البعث).. وبين (سندان ايران ومليشياتها واطماعها بالعراق والمنطقة).. بل الشيعة العرب بين نوعين من الجحوش:

النوع الاول: (جحوش كجحوش البعث الذين يتقربون للعرب قوميا بدماء الشيعة .. كالمقبور محمد حمزة الزبيدي الذي تلطخت يديه بدماء الشيعة تقربا لصدام السني).. (فالقومي والسني يريد الشيعي مجرد كلب حراسة للبوابة الشرقية لوهم الوطن العربي السني)..

والنوع الثاني من الجحوش (جحوش ايران.. الذين يتقربون لايران بتسليمهم العراق كضعية للايرانيين.. ويوغلون بسفك الكرامة العراقية .. ).. (الاسلامي المحسوب شيعيا.. يريد الشيعة العرب.. كلاب حراسة للبوابة الغربية لايران لتأمين ممر بري لها للمتوسط لتصبح امبراطورية عاصمتها بغداد وصلت حدودها للمتوسط والمندب كما قال يونسي المسؤول الايراني).. (وجعل مصلحة ايران هي الاعلى بالعراق على حساب امن وثروات ودماء شعوب منطقة العراق).. (ليصبح العراق جبهة وساحة حرب لتصفي ايران حساباتها الدولية والاقليمية) وهي لا تخفي ذلك.. بكل خسة وصلافة.

ونسال من يقودون حملة بائسة لا تمثل المكون الشيعي ضد زيارة (بن سلمان)

حملة يقودها من؟؟ الجواب.. شخص اسمه (حسن سالم.. )؟؟ من حسن سالم (من العصائب الموالية لايران ويجهرون بولاءهم للنظام الايراني ويبايعون حاكم ايران خامنئي كقائد لهم القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني).. (كم عدد ممثلي العصائب بالبرلمان الذي يزيد عن 300 عضو..؟؟) الجواب .. (للعصائب شخص واحد اسمه حسن سالم).. والتزوير قد يكون اوصله .. للبرلمان..السؤال من فوض حسن سالم حتى يتكلم باسم (الشيعة والشعب)؟؟ثالثا.. (هل حسن سالم.. مرجع ديني معتمد؟؟ هل حسن سالم؟؟ زعيم حزب سياسي له شعبية اصلا؟؟) من فوض حسن سالم ان يفعل ما يفعل؟؟ واين الدولة من اعتقاله بتهمة (الاساءة لعلاقات العراق مع العالم).. رابعا: لماذا لم يحتج حسن سالم على قطع ايران لـ 41 نهر عن العراق.. وتهريب المخدرات المهول من ايران للعراق حتى وصلت المعلومات بان مدارس العراق وصل الانحدار بان المخدرات يتم تعاطيها بكثرة فيها..

خامسا: ما هي المواقف المعادية للعراق يا حسن سالم (مثلا زيارة ولي العهد السعودي للعراق .. وزيارته للنجف الاشرف .. كحسن نية من السعودية للشيعة العرب)؟؟ هل هذه مواقف معادية للعراق؟؟ السؤال ايران عندما تقطع 41 نهر عن العراق (موقف ليس معادي بنظركم)؟؟سادسا: سوريا الاسد التي دعمت الارهاب من كل دول العالم واحتضنت البعثيين.. منذ عام 2003 .. وتسببت بقتل مئات الاف الضحايا بالعراق (لماذا منحتموها شباب العراق ليستنزفون في سبيل بقاء بشار الاسد؟؟

وهنا نقول (اهلا وسهلا بابن سلمان)

(اهلا وسهلا بالامير محمد بن سلمان).. نكاية بايران.. وعملاءها الرخاص.. وكذلك (اهلا وسهلا بكل من يحد من تغول ايران).. و(اهلا وسهلا.. بكل استثمارات واموال السعودية).. لنهوض قطاعاتنا الصناعية والزراعية والخدمية.. من اجل انتاج صناعي وزراعي عراقي وخاصة بوسط وجنوب الشيعي العربي .. يحد من صادرات ايران الرديئة للعراق.. ويوفر مئات الاف من فرص العمل للشباب ليستقلون ماديا ويرتبطون بوظائف .. وبالتالي يفقد سليماني القدرة على تجنيد المرتزقة كمليشيات مستغلا ملايين العاطلين عن العمر والفقراء والمحتاجين..

(اهلا وسهلا .. بابن سلمان.. لفتح ابوابها).. وحدودها.. ومطاراتها.. ليرى شعوب منطقة العراق (النهوض الاقتصادي و العمراني السعودي).. (ليكشفون زيف ايران المتهرئة داخليا)..

(اهلا وسهلا بابن سلمان.. لكشف زيف ايران).. التي تدعي بان السعودية ضد العراق.. 0فجاء ابن سلمان لبغداد.. ويدعون بان السعودية ضد الشيعة .. (فجاء ابن سلمان للنجف عاصمة التشيع بالعالم).. كرسالة حسن نية.. (اهلا وسهلا بابن سلمان).. لفتح العراق على العالم المتقدم بالعالم باوربا وامريكا واليابان.. لتنقضنا من (كهف ايران وروسيا وسوريا والمليشيات الايرانية الولاء التخريبية)..

توضيح:

بخصوص مخاوفنا من (السعودية)… هو الخوف من تحالف (شركات سعودية مع المصريين وشركاتهم الذين يجهرون بانهم يريدون اعادة ملايين المصريين السنة للعراق كطوفان مليوني مصري جديد كسونومي كالثمانينات.. بضوء اخضر ايراني وعملاءها ببغداد.. الذين اصدروا قرارات كابراهيم الجعفري وغيرهم.. بتسهيل تمرير هذا المخطط.. في وقت التاريخ الاسود لهذا العمالة المصرية وكونها حواضن الاخطر للارهاب الاجنبي بالعراق، ما زال حاضرا.. واغلب زعماء القاعدة وداعش مصريين، واغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين.. ومخاطر التلاعب الديمغرافي بالسونومي المليوني المصري الموبوء بمرض العصر الارهاب والامراض المتوطنة والجريمة ومتعاطي المخدرات والجريمة).. فيجب العمل على الدفاع عن العمالة المحلية (العراقية).

وفي حالة الحاجة للعمالة الاجنبية (الماهرة وشبه الماهرة وغير الماهرة).. فيجب جلبها من (جنوب شرق اسيا حصرا، وخاصة من الفليبين) فهؤلاء خالين من مرض العصر الارهاب، وليس لهم تاريخ اسود بالعراق كالعمالة المصرية السيئة الصيت.. علما العمالة المصرية تعتبر اخطر حلقة لنقل الارهابيين بالعالم ونشر فكر التكفير والهجرة المصرية والجهاد المصرية الارهابية واخوان الشيطانين والقاعدة وداعش.. ولا ننسى بان المصريين ينقلون الخلايا الارهابية معهم اينما يذهبون.. مع الجريمة المنظمة..

ولا ننسى تاريخ من انتهاك الاعراض العراقية من قبل المصريين.. وخداعهن.. ونشرهم للموبقات بشكل مخيف بالمجتمع العراقي طوال عقود يعاني منها العراق منذ السبعينات ولحد يومنا هذا.. فيجب طرد من جلبهم صدام من المصريين من نتائج التلاعب الديمغرافي التي مارسها البعث وتامره مع مصر طوال عقود.. واسقاط الجنسية العراقية عن من تجنس منهم .. حيث جنسهم صدام بقوانين غير مشروعة ليخترق بهم المجتمع الشيعي بوسط وجنوب.. ويمثلون اجندات مخابراتية مصرية واقليمية خطرة.. وكذلك خريجي سجون وفاعلي المحارم الذين هربوا من مصر للعراق منذ السبعينات والثمانينات.. فيجب اجتثاثهم من العراق.. لا ان ندفع بملايين جديدة مصرية للعراق لتدمير البنية الاجتماعية او ما تبقى منها بالعراق.

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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ومضة:

(هلا وسهلا..بابن سلمان بالنجف) (متى يتوقف..عداء جحوش الشيعة..للسعودية نيابة عن ايران)

سجاد تقي كاظم