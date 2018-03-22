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قَلبٌ من عِثوقِ ألنَخيل

قَلبٌ من عِثوقِ ألنَخيل

عَيناكَ مُغردتان في نشيدٍ وحُبِ
عَيناكَ روض أوطان
وغابات بنفسجٍ وياسمين
عَيناكَ سحاب أزرق
يَفترش حنين ألأوطان
وقَلبٌ من عِثوقِ ألنَخيل
يَنبضُ بكلِ شريانِ وبكلِ وريدِ
عَيناكَ قصائد محبةً وألفةً
وسفنٌ تعب ألحُب كالبحارِ ألعريضَه
عَيناكَ إهزوجة كل روح
ونشيد كل عنفوان
يَبتدرُ ألحياة كأغصان زيتون أخضر
ينبعُ ترنيمهُ في نبعِ السلام
عراق وروحي أنفاس عصفورٌ مُرنمَه
تَشدو بحناجر ألأشواق
أي عراق أي وطني
ياقُبلةَ ألأحضان وياعناق ألريحان للريحانِ
دُمتَ في كلِ قَلبٍ نشيدُهُ ألباقي
وعبقَ ألأرض وإنشراح ألياسمين

بقلم عدنان قحطان كاظم

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