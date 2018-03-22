كركوك.. رد عربي على شعارات كردية رفعت باحتفالات نوروز

أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية معن الحمداني، صباح اليوم الخميس، ان كركوك محافظة عراقية وستبقى كذلك، مشيراً الى ان الذين صوتوا على الدستور هم من ينادي بالانفصال عن العراق.

وقال الحمداني في حديث إن “كركوك من المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وبعد إقالة المحافظ السابق نجم الدين كريم، وتكليف راكان سعيد بمهام المحافظ كونه نائب المحافظ، ومجلس المحافظة كسلطة تشريعية ورقابية يمارس عمله الا قليل من الاعضاء لم يحضروا لانهم يقيمون في اربيل منذ عمليات فرق القانون”.

وبين، أن “المحافظة ستدخل الانتخابات مع باقي المحافظات العراقية وبالتالي كركوك تطبق عليها كل الاجراءات القانونية والدستورية”.

واضاف الحمداني، أن “كركوك محافظة عراقية وفيها العرب والكرد والتركمان والكلدو آشوريين ونحن نفتخر باننا عراقيون بالرغم من تعدد ارتباطاتنا ومعتقداتنا الدينية والانتماءات القومية”،مشيراً الى انه “لا يمكن ان نحصر كركوك لمكون بعينه دون مكون اخر”.

ولفت عضو المجلس العربي الى أن “هناك حراك سياسي يؤمن بعراقية كركوك وهناك حراك سياسي له نظرة انفصالية”، مشيراً إلى أن “الدستور العراقي جاء ضامناً لوحدة العراق، والذين صوتوا على الدستور هم من ينادي بالانفصال عن العراق الآن”.

ووجه نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، أمس الأول، الثلاثاء، رسالة الى اهالي مدينة كركوك بالذكرى الـ27 لتحرير المدينة من سيطرة النظام السابق في العام 1991 وحلول عيد نوروز، مؤكدا ان “الأعداء يعرفون ان كركوك كردستانية والاوضاع الحالية لن تدوم طويلاً”.