كوردستان تشرع بإرسال جرحى قوات البيشمركة الى الخارج للعلاج

شرعت حكومة إقليم كوردستان بإرسال جرحى قوات البيشمركة للخارج لغرض العلاج بعد رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية عن مطاري أربيل والسليمانية.

وقد تم اليوم الأربعاء ارسال وجبة من المصابين عن طريق مطار أربيل، بحسب ما افادته محطة “كوردستان 24” الفضائية.

ونقلت القناة في تقرير أعدته عن اللواء محسن احد الأطباء العسكريين في وزارة البيشمركة قوله، ان “مديرية الصحة في الوزارة وبالتعاون مع وزارة الدفاع التشيكية، والقنصل التشيكي في إقليم كوردستان تمكنا اليوم من ارسال سبعة مصابين الى البلاد المذكورة”.

وأضاف ان “أولئك الجرحى المرسلين أصيبوا في الحرب ضد تنظيم داعش، وهم سيتلقون العلاج في التشيك بالتعاون مع وزارة صحتها”.

وتابع اللواء محسن ان “عملية ارسال المصابين من البيشمركة الى خارج البلاد”، مردفا بالقول انه “في المستقبل سيتمّ ارسال وجبة أخرى الى الخارج”.

ونوه الى انه بسبب الحظر الجوي الدولي الذي كان مفروضا على مطارات إقليم كوردستان تعطلت عملية ارسال جرحى البيشمركة الى الخارج، ولكن سنبذل الجهود في المستقبل القريب لإرسال جميع المصابين الى الخارج لتلقي العلاج”.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه يوم الخميس الماضي بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين بعد حظر دام أكثر من خمسة أشهر.

وجاء فرض حظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري إقليم كوردستان في 29 أيلول الماضي، كرد فعل، ضمن سلسلة إجراءات أخرى، من جانب الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول 2017.