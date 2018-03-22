كوردستان تعلن موقفها من تواجد حزب العمال وتعزي بوفاة الشبان الأربعة

قدمت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تعازيها الى ذوي الشبان الاربعة، الذين لقوا حتفهم بقصف للطيران التركي على قرى في المناطق الحدودية من مدينة أربيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في بيان انه “في الوقت الذي يحتفل فيه الكورد بمناسبة ايعاد نوروز والعام الكوردي الجديد، تلقينا ببالغ الحزب خبر مقتل الشبان الاربعة، الناتج عن القصف التركي لمناطق شمال مدينة اربيل”.

واضاف دزيي انه “وبسبب قرب عناصر حزب العمال من هذه المناطق الحدودية، تعرض اهالي القرى الى القصف التركي، الذي اسفر عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين الابرياء”.

واشار الى ان “حكومة الاقليم تطالب عناصر حزب العمال الكوردستاني بعدم التواجد قرب القرى والمناطق الاهلة بالسكان ومغادرة هذه المناطق، كي لا يقع المدنيون ضحية”.

يذكر ان القوات التركية قصفت قرى تابعة لقضاء جومان التابع لمحافظة اربيل، ما اسفر عن مقتل اربعة شبان، كانوا في سفرة سياحية للاحتفال باعياد نوروز.