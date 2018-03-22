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كوردستان توقع اتفاقا لبيع الغاز لعشرة اعوام

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، إبرام اتفاق مع حكومة اقليم كوردستان، لبيع الغاز مدة عقد من الزمان.
وقالت الشركة، في بيان ان ائتلاف (بيرل بتروليوم) الذي تتولى دانة غاز قيادته مع شركة نفط الهلال، وقع اتفاقية مع اقليم كوردستان لبيع الغاز لمدة عشرة أعوام.
واوضح البيان ان دانة غاز ونفط الهلال، تقومان بموجب الاتفاقية “بتوفير وبيع كميات إضافية من الغاز تنوي البدء في إنتاجها في وقت لاحق هذه السنة بهدف تعزيز عمليات توليد الكهرباء لتلبية احتياجات الإقليم الملحة”.
وأضاف أن بيرل بتروليوم تعتزم زيادة الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي ومتكثفاته من حقل خورمور بما يقارب 25 بالمئة في وقت لاحق من العام.

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