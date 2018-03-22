ليروي ساني نجم مانشستر سيتي يتحدث عن بطولة كأس السيتي لكرة القدم في أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 22 مارس 2018: يشارك 96 فريقاً من جميع أنحاء العالم تضمنهم فرق رئيسية من دول مجلس التعاون الخليجي في بطولة كأس السيتي لكرة القدم في أبوظبي التي ستنطلق في مدينة زايد الرياضية غداُ الجمعة وتستمر على مدار يومين . وتعتبر هذه البطولة للشباب التي تشهدها المنطقة الأكثر إثارة على الإطلاق.

وقد استضافت العاصمة الإماراتية الأسبوع الماضي وخلال أيام التحضير للحدث المرتقب، النجم “ليروي ساني”، أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في رياضة كرة القدم على مستوى العالم مع مجموعة من أبرز نجوم نادي مانشستر سيتي حيث تحدّث “ساني” عن العشق الكبير الذي لاحظه لهذه الرياضة الشعبية في منطقة الشرق الأوسط، وأكد على إن مثل هذه البطولات تساعد في تطوير لعبة كرة القدم بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلق ساني بالقول: ” أرى أن هذه المنطقة توفر بيئة مناسبة للشباب ليصبحوا لاعبين كرة قدم، حيث تتواجد المعرفة باللعبة والشغف الكبير بها، وقد لاحظت ذلك الحب جلياً بالأخص لدى الأطفال.استمتعت كثيراً بمشاهدة اللاعبين الشباب ومقابلة المشجعين لي وللفريق خلال زيارتي هذه، وأؤمن بدفعهم دوما للعب كرة القدم بأكبر قدر من المتعة”

وأضاف: “أتمنى لهم كل الخير في المستقبل وأنا واثق بأن المهارات والأفكار التي يتعلمونها في سن مبكرة ستكون مهمة للغاية”.

وتشهد بطولة كأس السيتي لكرة القدم في أبوظبي مشاركة 1344 لاعباً، وسيتم تنظيمها بدعم من الاتحاد للطيران ودائرة السياحة والثقافة في أبوظبي.

وسيحصل أحد الفرق الفائزة على رحلة من العمر إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر والذي يستضيف تدريبات ومباريات نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

يذكر أن المجموعات العمرية للفرق المشاركة في هذه البطولة تنقسم إلى 8 و10 و12 و14 أعوام، ويمكن للمشجعين والعائلات الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية ومشاهدة المباريات بدءاً من صباح الجمعة.

– انتهى –

نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسميًا منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، من بينها مرتان فاز فيهما بالدوري الإنجليزي في الفترة بين 2012 إلى 2014، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحدًا من ثمان أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، ونادي أتلتيكو تورك، ونادي جيرونا لكرة القدم.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزًا للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للسيدات وفريق الشباب للتنمية ومباريات الإياب التنافسية.

سلمى المدهون

مديرة علاقات عامة

حكمت بسموق

مدير علاقات عامة – سيفين ميديا