مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يكرم رموز القيادات العربية الشابة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

نظمت الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية-ادارة منظمات المجتمع المدني) حفل جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز وذلك بالتعاون والتنظيم المشترك مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، وذلك بمقر الجامعة العربية في القاهرة .

وكرم الحفل 40 شاب وشابة من 20 دولة عربية لتميزهم في العديد من المجالات وأبرزها : الاعلام والثقافة والاختراع والابتكار والفن والادب والاقصاد والعمل التطوعي الخدمي والبحث العلمي ، العمل الشبابي ، ريادة الاعمال ،التوثيق التاريخي والرياضة بكافة فروعها.

وصرحت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بأن الاحتفال يتسم في عامه الحادي عشر بابراز كبار الداعمين للشباب العربي وفي صدارتهم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ” أم الامارات”والتي يمنحها وسام شرف ولقب “روح الانسانية ونبع الخير والعطاء بالوطن العربي ” .

كما كرم المجلس العديد من رموز القيادات العربية الشابة ، ومن ابرز المكرمين البطل العالمي محمد صلاح بمنحه وسام شرف ” الشباب العربي القدوة ”

كما كرم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ، وسعادة عبد الرحمن المطيري مدير الهيئة الكويتية العامة للشباب ، والدكتور فتح الله عبد اللطيف مساعد وزير الشباب الليبي ، وستقوم تلك القيادات بعرض تجاربها الملهمة خلال الملتقى الذي سيقام على هامش حفل توزيع الجوائز

وقالت ابو غالي ان الجائزة تستهدف تكريم الشباب العربي الذي قام بانجازات واعمال متميزة في خدمة اوطانه ، وترسيخ قيمة العمل التطوعي والعام لدى الشباب العربي وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل العربي المشترك ، وابراز جهود الشباب العربي المتميز ليكون نموذجا يحتذى به لدى باقي الشباب ، واعطاء الشباب العربي المتميز حقه المعنوي في التقدير لما يقوم به من انجازات .

وتضمنت الاحتفالية التي أستمرت على مدى يومين بالجامعة تنظيم ملتقى يتم خلاله عرض تجارب النماذج الشبابية الناجحة ببعض الدول العربية من بينها “السعودية والكويت وليبيا ” ، كما سيتم تخصيص جلسة لعرض نموذج التنمية والتطوير في مصر خلال الفترة من 2014 -2017

وتضمن الملتقى جلسة خاصة حول دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم التنمية وترسيخ الهوية العربية لمحاربة الارهاب والتطرف الفكري .

واوضحت ابو غالي ان برنامج العمل تضمن حفلا لتوزيع الجوائز ، ووقفة شبابية عربية تم خلالها اعلان رسالة الشباب العربي لنظرائهم المصريين .