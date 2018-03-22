محافظها: النجف لم تجنِ فلساً واحداً من الزائرين وطالبنا الحكومة بمنعهم من الدخول وخصوصاً في الاربعينية

كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، عن بدء المحافظة المطالبة بإيقاف دخول الزائرين اليها، وخصوصاً في الزيارات المليونية، مبيناً أن النجف لا تتحمل هذه الأعداد.

وقال الياسري في مقابلة متلفزة معه، إن “النجف ليست للنجفيين، وإنما لكل العراقيين وكل العالم الإسلامي، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالنجف، وخاصة في بناها التحتية”.

وبين، أن “النجف لا تتحمل هذه الأرقام الكبيرة من الزائرين. فلم نجنِ فلساً واحداً منهم لذلك بدأنا نطالب بعدم السماح لهكذا أعداد أن تدخل المحافظة، وخصوصاً في الزيارات المليونية، كالزيارة الاربعينية”.