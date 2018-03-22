مصدر: الحكومة أوفت بالتزامها لابناء شعبنا الكردي وحريصون على ايصال الرواتب للموظفين

ابدى مصدر حكومي، اليوم الخميس، استغرابه من اعتراضات كتل كرستانية لم تقبل بتوزيع الرواتب لمحافظات اقليم كردستان وحاليا تعترض على تسليمها لمالية الاقليم، فيما أكد أن الحكومة أوفت بالتزامها تجاه الكرد وحريصة على ايصال الرواتب للموظفين.

وقال المصدر في حديث “نستغرب من اعتراضات كتل كرستانية لم تقبل بالفقرة الموضوعة في الموازنة بتوزيع الرواتب لمحافظات اقليم كردستان، وحاليا ايضا تعترض على تسليمها لمالية الاقليم”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “اعتراضات الكتل الكردستانية اثناء اقرار الموازنة بتوزيع الرواتب على محافظات اقليم كردستان مثبت، وتم تسليمه لرئيس الوزراء، وكذلك تم الحديث به امام الكتل اثناء حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب”، موضحا “حاليا يعترضون على ما طالبوا به، وقاموا برفع الفقرة في الموازنة التي تؤكد التوزيع على اساس المحافظات”.

وتابع المصدر، أن “الحكومة أوفت بالتزامها لابناء شعبنا الكردي، وحريصون على ان تصل الرواتب للموظفين، ومازالت اجهزة الرقابة المالية تدقق في الرواتب”.

وكان النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله كشف، اليوم الخميس، وجود اتفاق “سري” بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومة إقليم كردستان، مبينا أن الاتفاق يتضمن إطلاق يد حكومة كردستان للتصرف بحصة الإقليم من الموازنة المالية والمضي بتطبيق سياسة الادخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم.

وكانت رئاسة حكومة اقليم كردستان أعلنت، الاثنين (19 آذار 2018)، أن وزارة مالية الاقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية لعام 2018، فيما بينت أن المالية اضطرت لضم المبالغ من بغداد لدفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 حسب نظام الادخار.