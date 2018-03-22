مكالمات هاتفية تقود لجملة اعتقالات في الموصل

كشف قائد شرطة نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم الاربعاء، عن اعتقال تسعة عناصر من المنتمين لتنظيم “داعش” في ايسر الموصل بعد ورود معلومات استخبارية.

وقال الجبوري في تصريح ان “مكالمات المواطنين وتعاونهم ارشدنا الى تواجد هؤلاء العناصر ويتم اعتقال مطلوبين بشكل مستمر يكاد يكون يومي”.

واورد الجبوري مثالا على ذلك بالقول ان قواته القت القبض في حمام العليل على 15 عنصرا من المنتمين لـ”داعش”، مضيفا انهم القوا قبل ذلك القبض في منطقة بادوش على اكثر من 27 “ارهابيا”.

وتابع ان بقايا عناصر “داعش” يحاولون التخفي والبقاء بين المدنيين.

وعلى الرغم من اعلان رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعلان النصر قبل شهور وتطهير الاراضي العراقية كافة من سيطرة تنظيم “داعش” الا ان القوات الامنية والمدنيين يتعرضون بشكل متقطع لهجمات من عناصر “داعش” انطلاقا من بعض المضافات التابعة او من خلال التخفي وسط المناطق المدنية.