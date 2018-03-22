منتخب عربي يعتزم خوض مبارياته في العراق وبغداد ترد

ذكرت مصادر مقربة من اتحاد الكرة السوري، اليوم الخميس، ان الاخير يرغب في اختيار ملعب البصرة الدولي “جذع النخلة”، كأرض للمنتخب الأول في المباريات الدولية المقبلة.

وأوضحت المصادر ان الاتحاد السوري لكرة القدم أبدى إعجابه بالجماهير العراقية وبملعب جذع النخلة في البصرة، ما يدفع الاتحاد لاختيار ملعب البصرة كأرض للمنتخب السوري.

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي رحب بالفكرة، ومنح نظيره السوري موافقة مبدئية على استقبال المنتخب السوري.

يشار إلى أن المنتخب السوري يشارك في بطولة الصداقة الدولية بالعراق، وسيواجه نظيره القطري في أولى مبارياته بالبطولة يوم السبت المقبل.

وكان الفريق العراقي قد خسر مباراته الافتتاحية في البطولة امام نظيره القطري بثلاثة اهداف مقابل هدفين.