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نائب كوردي ينتقد صمت بغداد ويقدم طلباً لوزارة الجعفري

أدان النائب الكوردي زانا سعيد، اليوم الخميس، قيام القوات التركية بقصف مناطق في شمال محافظة أربيل، والذي اسفر عن مقتل أربعة اشخاص، منتقدما صمت الحكومة الاتحادية تجاه القصف التركي.

وقال سعيد في بيان “اعتداء اخر للطائرات التركية على قرى اقليم كوردستان، والذي ادى الى استشهاد أربعة مواطنين شباب في قرية سركان في قضاء جومان بمحافظة اربيل”.

واضاف “اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتداء السافر للطائرات التركية على الاراضي العراقية، نستغرب من سكوت الحكومة الاتحادية عن هذا الخرق الخطير والمتكرر لسيادة العراق في ارضه وسمائه، والذي في كل مرة تسيل فيه دماء المدنيين الابرياء الذين يسكنون هذه القرى الحدودية”.

ودعا سعيد “وزارة الخارجية العراقية الى التحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات وتعويض المتضررين واعتبار الضحايا شهداء ومعالجة الجرحى وارسال وفد حكومي اتحادي لتفقد الاوضاع في هذه المناطق”.

وقامت تركيا فجر اليوم الخميس بقصف قرى حدودية في اقليم كوردستان، اسفر عن مقتل أربعة شبان، بحجة ملاحق عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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