نفط الهلال ودانة غاز تعتزمان زيادة إنتاج الغاز في حقل خورمور بنسبة 25% في 2

إبرام اتفاقية لبيع الغاز لمدة 10 سنوات بين بيرل بتروليوم وحكومة إقليم كردستان العراق

أبرمت بيرل بتروليوم، وهي ائتلاف شركات تتولى قيادتها شركتي نفط الهلال ودانة غاز الإماراتيتين، اتفاقية لبيع الغاز تمتد لفترة 10 أعوام مع حكومة إقليم كردستان العراق، ستقوم بموجبها بتوفير وبيع كميات إضافية من الغاز تنوي البدء في إنتاجها في وقت لاحق هذه السنة بهدف تعزيز عمليات توليد الكهرباء لتلبية احتياجات الإقليم الملحّة.

وقد وَقَّع هذه الاتفاقية في 30 يناير 2018 كل من وزير الموارد الطبيعية لدى حكومة إقليم كردستان الدكتور آشتي هورامي، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال السيد مجيد حميد جعفر، والرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الدكتور باتريك ألمان-وارد، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة إنتاج الغاز المورد من حقل خورمور بنسبة 80 مليون قدم مكعب من الغاز المباع في اليوم من مستوى الإنتاج الحالي البالغ305 مليون قدم مكعب في اليوم قبل نهاية 2018. وقد بدأت أعمال تنفيذ المشروع إثر استيفاء كافة الشروط التعاقدية لهذه الاتفاقية منذ تاريخ توقيعها.

وفي أغسطس من العام الماضي، توصلت بيرل بتروليوم إلى تسوية تامة ونهائية لعملية التحكيم القائمة فيما بينها وحكومة إقليم كردستان، وترتب على ذلك تلقي بيرل مليار دولاراً نقداً من حكومة الإقليم تعويضاً لمستحقاتها السابقة، وأكدت الشركة التزامها بتوسيع نطاق استثماراتها وعملياتها، بما في ذلك تنفيذ برنامج لحفر عدة آبار في حقلي خورمور وجمجمال اللذين تشغلهما نفط الهلال ودانة غاز بالنيابة عن بيرل بتروليوم، إلى جانب إقامة منشأتين إضافيتين مخصصتين لمعالجة الغاز واستخراج السوائل.

تتمثل المرحلة الأولى من خطط التوسع هذه بمشروعٍ سريع الوتيرة لإزالة الاختناقات، تعتزم بيرل بتروليوم من خلاله زيادة الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي ومتكثفاته من حقل كورمور بما يقارب 25 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيثمر عن هذه الزيادة الإنتاجية تكثيف إمدادات الغاز التي يحتاجها الإقليم لتوليد الطاقة قليلة التكلفة بما فيه فائدة للسكان المحليين وللعراق ككل. ويجسد مشروع إزالة الاختناقات السريع هذا خطوة أولى وجوهرية في مسار تنفيذ الخطة الشاملة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 125 بالمئة في غضون العامين القادمين أي ما يوازي 900 مليون قدم مكعب في اليوم تقريباً من الغاز والسوائل المصاحبة.

وقد حققت الشركة إلى الآن إجمالي استثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار وإجمالي إنتاج تراكمي بما يزيد عن 228 مليون برميل نفط مكافئ، الأمر الذي أدى إلى توفير مبالغ طائلة من تكاليف الوقود وفوائد اقتصادية جمة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات لإقليم كردستان والعراق ككل. يعمل على تنفيذ عمليات الائتلاف طاقم يقارب عدده ال500 موظّف يعملون بدوام كامل، 80 بالمئة منهم من السكان المحليين، وهناك برامج تدريبية يتم تنفيذها لزيادة هذه النسبة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت بيرل بتروليوم في تمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير الدعم لعمليات توليد الطاقة المحلية، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، وتنفيذ برامج مكرسة لدعم العراقيين المشردين داخلياً.

وكانت دانة غاز قد أعربت مسبقاً عن نتائج البرنامج التقييمي الذي كشف إلى الآن عن مجموع احتياطي مؤكد يساوي 15 ترليون قدم مكعب من الغاز و310 مليون برميل من المتكثفات، إلى جانب 75 ترليون قدم مكعب من موارد الغاز المحتملة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان: “يمتلك إقليم كردستان في العراق ما يُقدَر بأكثر من 200 ترليون قدم مكعب من الغاز، وتلتزم حكومة إقليم كردستان بلعب دور إيجابي في تلبية احتياجات العراق والإقليم المتزايدة للغاز والكهرباء. ويسرنا أن نرى المزيد من الجهود والتزامٍ من قبل الشركات لتوسيع نطاق الإنتاج والاستثمار، وما سيتمخض عن ذلك من نمو في إمدادات الغاز التي ستعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية وتلبي احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.”

وفي هذا السياق، علّق السيد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وعضو مجلس الإدارة المنتدب لدانة غاز، قائلاً: “تُسجل اتفاقية بيع الغاز المبرمة علامةً فارقةً في مسيرتنا المتواصلة ذات العشر سنوات، وإنجازاً بارزاً يمهد الطريق نحو المزيد من النجاحات الاستثنائية، بل وتجسد ولادة فصلٍ جديد تُسطِّره جهود حثيثة للتوسع في العمليات والإنتاج، واستثمارات بما يزيد عن 600 مليون دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، وزيادة في الإنتاج بأكثر من الضعف. تمكنّا بفضل الغاز الذي أنتجناه من توفير مبالغ طائلة من تكاليف الوقود ومن النهوض بحياة المجتمعات المحلية وازدهارها بفضل القيمة الاجتماعية والاقتصادية المضافة. وبالسعي الدؤوب والالتزام المتواصل، نصبو إلى فتح آفاق جديدة وتوسيع نطاق أعمالنا في الأعوام القادمة بالاستثمار في الموارد الهامة التي يغتني بها هذان الحقلان عالميا المستوى، ليحصد ثمار هذا الالتزام إقليم كردستان والعراق بأكمله.”

ومن جانبه، أضاف الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز:

“نفتخر نحن وشركاؤنا في بيرل بتروليوم بكوننا المستثمرين والمنتجين الأكبر في قطاع الغاز في إقليم كردستان، فعلى الرغم من جميع التحديات التي واجهناها، استطعنا الحفاظ على مستويات الإنتاج وعملياتنا القائمة، والآن، ومع تسوية الخلافات واستلام مستحقاتنا منذ الصيف الماضي إلى الآن، نتطلع إلى زيادة إنتاجنا بصورة كبيرة لتلبية احتياجات الغاز والكهرباء المتزايدة في إقليم كردستان والعراق ككل.”

ويذكر أن بيرل بتروليوم قد نفذت برنامجاً للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية بهدف دعم المجتمعات المحلية، ومن المبادرات المنضوية ضمن هذا البرنامج توفير الإمدادات المدرسية، ومعالجة مياه الشرب، وتوفير المولدات والكهرباء للقرى المحلية على مدار الساعة، وتأسيس وحدات طبية متنقلة، ومنشآت رياضية للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لمجموعة من 1,000 من الأيتام في منطقة جمجمال بالتعاون مع مؤسسة خيرية محلية، إذ تساهم هذه المبادرات في تمكين المجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشتها، وتعزيز الصحة وسبل الرفاهية والأمن والاستقرار فيها وتطوير رأس مالها البشري.