نينوى ترد على القانون: دواعش مرشحون معكم.. وحري ان تفتحوا ملف سقوط الموصل

رد المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، اليوم الخميس، على تهجم النائب عن دولة القانون محمد الصيهود على قوات الپیشمرگه‌ ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، لافتا الى العشائر العربية هي من طالبت باعادة انتشار الپیشمرگه‌ بالتنسيق مع أمريكا.

وقال الحويت في بيان ، ان على النائب محمد الصهيود “الا يهاجم كوردستان وقواتها وقائدها بارزاني”، مبينا ان العشائر العربية السنية في نينوى وجميع المحافظات السنية هي من طالبت بإعادة انتشار قوات الپیشمرگه‌ الى جميع المناطق بالتنسيق مع الحكومة الامريكية.

واوضح البيان انهم متفقون مع الامريكان على اعادة قوات الپیشمرگه‌ الى جميع المناطق المتنازع عليها، مشددا على الصيهود ان يفتح ملف سقوط الموصل والمحافظات السنية بأيدي تنظيم داعش.

واوضح البيان ان اكثر القادة والمشاركين في ساحات الاعتصام وابرز القادة هم تحالفوا مع دولة القانون، لافتا الى ان موضوع اعادة انتشار الپیشمرگه‌ “هذا امر يخصنا ولا يخصكم وعليك ان تخرج الميليشيات الإيرانية الذي قامت بارتكاب ابشع الجرئم بحق الشعب”.

وتابع ان الپیشمرگه‌ قدمت شهداء وحررت جميع المناطق، مبينا ان “العرب السنة هم من طالبوا بإعادة قوات الپیشمرگه‌ الى المناطق بالتنسيق مع الحكومة الامريكية.

وزاد “نحن كعشائر عربية نعتبر فخامة الرئيس مسعود بارزاني خطاً أحمر ولا نقبل بأي تجاوز ضده من أي مرتزقة تابع الى ايران وغيرها”، موضحا ان “بارزاني فتح أبواب كوردستان للعرب والْيَوْمَ الدواعش هم مرشحون على قائمة دولة القانون”.