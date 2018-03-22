واشنطن تدرج خبيرا على “لائحة الإرهاب” بسبب داعش

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على فرنسي تتهمه بمساعدة داعش على نشر أسلحة كمياوية في ميدان المعارك في سوريا وأدرجته على “لائحة الارهاب العالمية”.

وقالت وزارة العدل في بيان نشرته اليوم إن “الفرنسي جو أسبرمان، خبير بارز في الأسلحة الكيماوية لدى تنظيم داعش، وأشرف على إنتاج أسلحة كيماوية لنشرها على خط الجبهة في سوريا لحساب التنظيم”.

وانضم مئات الفرنسيين الى صفوف تنظيم داعش لكن لم يظهر قبل الآن علناً، اسم جو أسبرمان، كما أظهر بحث سريع على الانترنت.

وقدرت وزارة الخزانة الاميركية حسب لائحتها أن جو أسبرمان ولد بين 1986 و1988 في محيط مدينة كان في جنوب شرق فرنسا.

وإلى جانب أسبرمان، أدرجت وزارة العدل أيضاً “كتيبة الإمام البخاري” الجماعة المسلحة التي تعتبرها حليفة لتنظيم القاعدة “وأكبر قوة مقاتلة أوزبكية في سوريا”.