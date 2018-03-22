وزارة الصناعة والمعادن توجّه شركاتها ودوائرها بالتعامل المباشر مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية

بمناسبة افتتاح معمل تصنيع العلامات المرورية التابع لمصنع الهياكل الحديدية في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، وجهت وزارة الصناعة والمعادن جميع شركاتها ودوائرها بالتعامل المباشر مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية.

وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية المهندس جلال عباس حسين: ان الوزارة وجّهت شركاتها بطبع (الفلكسات) الخاصة بالنشاطات التي تقوم بها جميع شركات ودوائر وزارة الصناعة والمعادن في معمل تصنيع العلامات المرورية التابع للشركة العامة للصناعات الفولاذية.

واكد المهندس جلال انه في حالة احتياج علامات الجودة لشركات ودوائر الوزارة فان ذلك سيكون من خلال التعامل المباشر مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية.

واوضح المهندس جلال انه سيكون هناك خصم كبير لجميع دوائر وشركات الوزارة.

يذكر ان معمل تصنيع العلامات المرورية التابع لمصنع الهياكل الحديدية في الشركة العامة للصناعات الفولاذية قد تم افتتاحه مؤخرا بحضور السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني رافقه وكيل الوزارة للتخطيط الدكتور محمد هاشم عبد المجيد ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر ادريس.

ويقوم المعمل بإنتاج العلامات المرورية والارشادية والعلامات الدعائية والمطبوعات والملصقات بأنواعها والعاكسات الارضية ولوحات تسجيل المركبات وارقام الازقة والدور والكثير من الاعمال التي تتميز بالدقة والجودة الى جانب جهوزيته لتلبية طلبات مديرية المرور العامة وامانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات فضلا على تغطية الحملات الانتخابية البرلمانية المقبلة.