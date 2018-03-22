وزير الخارجية التركي: سنكرر عملياتنا العسكرية في سنجار وقنديل على غرار عفرين

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش اوغلو، خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول التركية، اليوم الخميس، ان تركيا ستكرر عملياتها العسكرية في سنجار وقنديل على غرار عفرين.

واضاف جاويش اوغلو: “ان قول الرئيس رجب طيب أردوغان “يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة”، يشمل مناطق سنجار، وجبل قنديل، وأي مكان آخر يوجد فيه عناصر تنظيم ( ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي”.

ورفض جاويش أوغلو ادعاءات حدوث أعمال نهب وسرقة في عفرين، وقال: “لا يمكن لقواتنا المسلحة وعناصر الجيش السوري الحر أن يكونا مثل “بي كا كا”، لا نسمح بحدوث هذا الأمر”.

ولدى سؤاله عن مستقبل مدينة منبج السورية، أوضح أن التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج تنظيم “ي ب ك” منها.

وأكد أنه سيتوجب القضاء على تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” بمنبج، في حال لم يتم تطبيق خطة خروجهم من المدينة (التي تفاهم عليها الجانبان التركي والأمريكي في وقت سابق” .

وتابع: “وبشكل متوازِ، يتم توزيع مساعدات إنسانية على الأهالي، فيما تتواصل مباحثات مكثفة تجريها جهات معنية من أجل تحديد احتياجات المدينة، في إطار السعي لرفع مستوى معيشة سكانها”.

وزير الخارجية التركي جدد دعوته أيضا إلى السكان الذين أجبروا على مغادرة المنطقة كي يعودوا إلى مدينتهم، مؤكدا أن “عفرين لأهلها، ونحن ندعم ذلك، وهم من سيديرون المنطقة”.

كما دعا جاويش أوغلو المنظمات الدولية، وبعض الدول إلى الكف عن اتهام تركيا وتصديق أخبار ملفقة غير موثوق بها تتعلق بعفرين، وتروج لها تنظيمات إرهابية، وطالبهم بالعمل من أجل عودة السكان المحليين إلى مدينتهم”.

وأضاف: “رأيتم، المدينة سليمة، وكافة مرافقها في حالة جيدة، ولا أثر لعمليات نهب أو سرقة، ونحن حريصون على وحدة الأراضي السورية، وسلامة حدودها، واستقرارها”.

ولدى سؤاله عن مستقبل مدينة منبج السورية، أوضح أن التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج الـ”ي ب ك” منها.

وأكد أنه سيتوجب القضاء على الـ “ي ب ك/ بي كا كا” بمنبج، في حال لم يتم تطبيق خطة خروجهم من المدينة (التي تفاهم عليها الجانبان التركي والأمريكي في وقت سابق) .

وفيما يتعلق بالتفاهم الحاصل بين بلاده والولايات المتحدة بشأن إحلال الاستقرار في منبج والمناطق الواقعة شرقي نهر الفرات، قال جاويش أوغلو، إنّ علاقات أنقرة مع واشنطن وصلت إلى مرحلة حساسة، وأنّ نظيره الأمريكي المُقال ريكس تيلرسون، أقّر بعدم التزام بلاده بالوعود المقطوعة لتركيا.

وفي هذا السياق قال جاويش أوغلو: ” ندرك رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إعادة العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى طبيعتها، لكن عليه أن يتحكم أكثر في نظام بلاده”.

وأكّد الوزير التركي أنه في حال لم يتم تطبيق خطة خروج عناصر الـ”ي ب ك/ بي كا كا” من منبج، فسيتوجب حينها القضاء عليهم. على حد قوله.

وتابع قائلاً: “مدينة منبج ستكون نموذجاً لتطبيق التفاهم الحاصل بين أنقرة وواشنطن، فإن نجحنا في تطبيق خطة إخراج “ي ب ك” من هذه المدينة، فإنه سيُطبّق على باقي المدن”.

وصرّح جاويش أوغلو أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، سيلتقيان اليوم هاتفياً، للتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتعليقاً على التغيير الذي أجراه الرئيس الأمريكي في وزارة الخارجية، قال جاويش أوغلو، إنّ الوزير الجديد مايك بومبيو أجرى أول زيارة خارجية له إلى تركيا عندما كان على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية، فهو يدرك أهمية تركيا.