ومضات خاطفة :كنت في العراق : 1 ـــ كنتُ في العراق و رجعتُ مثقلا بهموم العراق ! أين أنت يا مهدي قاسم ؟

انقطعت ــ لفترة ثلاثة أسابيع تقريبا ــ عن الكتابة في صوت العراق و كذلك في صفحتي على الفيس بوك و ذلك بحكم سفري إلى العراق لزيارة الأهل و الأقرباء و الأصدقاء ، و عندما رجعت وجدتُ في بريدي الإكتروني رسائل عديدة من قراء أفاضل يستفسرون من خلالها عن سبب هذا الانقطاع و فيما إذا لو كنتُ مريضا أو شيء من هذا القبيل ..

وقد رجعت ــ و الحق ُقال ــ مثقلا بمزيد من شعور بالاحباط من ناحية عدم حدوث اي تغيير ملموس أو محسوس ، بل كأنما الزمن قد تجمد واقفا أمام عواصف التغيير و التحديث و التطوير في العراق ، سوى التدَّين الألي و الزائف ..

بطبيعة الحال أنه لأمر يسرني أن يهتم بعض القراء السادة بأمر أحوالي و أن يهتموا بكتاباتي أو أن يتفقدونها أثناء انقطاعي عن الكتابة لأسباب قاهرة أو استثنائية ، فحقيقة إن هذا الاهتمام والمتابعة من قبل بعض القراء الكرام ــ و الذين بعضهم أصبح بمثابة صديق أيضا مع مرور سنوات طويلة ــ و الذين يحرصون على قراءة ما أكتب ــ يوميا ــ هما الذين يجعلانني الاستمرار في الكتابة اليومية فحسب و ليس لأي سبب آخر ..

ففي زمن الصحافة الإكترونية و الفيسبوكية الضاجة و المتدفقة ــ يوميا ــ كسيول لا تكف عن الانقطاع ولو لدقيقة ــ طبعا على حساب انقراض الصحافة الورقية وزالها البطيء ــ فمن الصعب جدا الاحتفاظ بقراء دائمين الذين ليس فقط يحرصون على قراءة مقالات كاتب ما ، إنما يستفسرون عن أحواله و راجين منه المواصلة في الكتابة لأن ما يكتبه تهمهم و تثير اهتمامهم ومتابعتهم الكريمة..

فمن هنا أجد نفسي العودة بحماس للكتابة و النشر ، سيما عن انطباعاتي عن الحوال السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في العراق / ولهم كل التقدير والود على المتابعة و الاهتمام ..

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2 ــ لا تثقف لا بهذا ولا بذاك :

لا تثق بأي سياسي

ولا تصدق برجل دين

ولا تعول على حزب يدعي خدمة شعب أو دين

إنما … و فقط إصغ إلى نداء ضميرك

إذا كان حيا و يقظا و عارما بتعاطف إنساني .

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3 ــ

أخذ البعض يثير مسألة الإلحاد مجددا ، بينما أنا أعتقد بعدم وجود ملحد لأن من يؤمن بوجود الطبيعة الرائعة والساحرة الخلابة كوجود جميل و مذهل بل و محسوس وملموس فأنه يؤمن ــ أن شاء أو أبى ــ بوجود خالق لهذه الطبيعة حتى ولو كان هذا الخالق هو الطبيعة نفسها بالذات .فوجود الطبيعة كوجود قائم بذاته ألأمر لا يمكن نكرانه إلا من كان عنيدا و أحمق .

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4 ــ نفخة ضفدعة :

فسح الفيسبوك مجالا واسعا للتعبير عن ما تختلج في نفوس الناس من مشاعر و أفكار وأراء ومعتقدات ، و بغض النظر عن إيجابية أو سلبية أو بين البين لهذه المشاعر و الأفكار و المعتقدات ، فقد أخذ البعض يظن ــ بسبب بساطة وسهولة النشر و إصاله الى أوسع قطاع من الناس ــ فقد أخذ يعتقد بأنه حكيم زمانه و ” أذكى أخواته ” ـ حسب التعبير الساخر للأخوة المنصريين ــ فنراه يدلي من أقوال أو مزاعم لا تمت للتواضع ومعرفة حقيقة النفس أبسط انتماء

أنه أنه لشيء مؤسف أن يكون الفيسبوك وسيلة لتضخيم الأنا لحد إثارة مخيلة ضفدعة عندما أرادت أن تكون بحجم فيل ..

2018-03-21 1:22 GMT+01:00 Sotaliraq Com :

عزيزي استاذ مهدي للاسف لم يصلنا اي شئ , اما الرابط نعاني من مشاكل فنيه مشاكل فنيه تم الغاء كل الراوبط اخويه والنشر مباشر من قبلنا فعلا ..عزيزي انت بالقلب ودمتم..انور

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From: Qasim Mehdi

Sent: Wednesday, March 21, 2018 1:05 AM

To: Sotaliraq Com

Subject: استفسار

تحياتي الزميل العزيز أبو علي

لقد أرسلت لكم مرتين مادة للنشر تحت عنوان ومضات خاطفة ولكنها لم تنشر، فكرت أنه لربما لم تصل إليكم أو يوجد سبب آخر ، كما أنني سأكون شاكرا لو بعثت لي رابطا مباشر للنشر لأنه الرابط السابق (aqlam hurra2017

غير فعّال

تحيتي إلى علي الوردة

و دمتم مع كل الود و المحبة