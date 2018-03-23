أغنيـة أيّار – للشاعر الألماني غــوتـه – ترجمها شعراً إلى العربية والإنكليزية – د. بهجت عباس
ما أجمـلَ الطبـيـعــةَ البـاهـره
تضيء لـي بفـتـنـةٍ ساحــرة!
مـا أروع الشَّمـسَ بأنـوارهـا!
وضَحْكةَ المَـزرعةِ العاطره!
مـن كلَ غصنٍ نَضِـرٍ أخضرٍ
تـنـبـثـق البــراعـم ُ الـنّـافــره
وألفُ صوتٍ في فضاء الدُّنى
تُطـلـقُـه أدغـالُـها السّـاهــره ،
من كلِّ قـلـبٍ عـامـرٍ بالصَّفـا
تـنـبـعـثُ السَّـعـادة الغــامـره
يـا أرضُ ! يـا شمـسُ ! ويــا
حُبـورُ ! يا فرحتَنا الزاهـره!
يا حُبُّ! حبٌّ ذهـبيُّ الجَّـمـالْ
مثلُ غيومِ الصُّبحِ فوقَ التِّلالْ
بدهشةٍ مـن فيـض هـذا السَّنا
تُباركُ المَـرجَ بهـذا الجّــلالْ
تـعــومُ فـي سديــم نُـوّارهـــا
كلُّ الدّنى جبـالُهـا والرِّمـالْ
أيـا فـتـاةً ! يـا فـتـاتـي ! أنــا
فـي وَلـهٍ ليس لـه مـن مـثـالْ
وأنـتِ إذ عـيـنُـكِ فـضّـاحــةٌ
هائمــة في الحبِّ حدَّ الخيالْ
كما تُحبُّ الشَّدْوَ جوفَ الفضا
قـبّـرة طـائـرةٌ فــي اخـتـيــالْ
ومثلما تهوى زهـورُ الصَّباحْ
عطـرَ السَّما يغمرها بانـثيـالْ
ومــثلـما أهــواكِ يــا غـادتي
بدَميَ السّاخـنِ تحت الإهـابْ
أنـتِ الـتـي تمـنحـنـي فـرحــةً
وجــرأةً مـعْ عـنـفـوانِ الشَّبابْ
لأغـنـيـاتٍ فـي الهــوى عذبـةٍ
جديدةٍ والرقص بين الصِّحابْ.
كوني طَوالَ العمرِ في بهـجـةٍ
مادمـتُ في قلبـكِ حـبّـاً مُـذابْ