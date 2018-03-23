ألمانيا: البرلمان يُمدد مهمة الجيش في العراق وأفغانستان

وافق البرلمان الألماني الخميس، على مد مهمة الجيش الألماني التدريبية لدعم الحرب على تنظيم داعش في العراق، وعلى مد مهمة القوات الألمانية أيضاً في أفغانستان.

ووافق البرلمان مساء الخميس، بأغلبية أصوات التحالف الحاكم على تمديد مهمة القوات الألمانية في الحرب على تنظيم داعش في العراق، حيث جاءت الموافقة بالأغلبية عبر تأييد 359 عضواً ورفض 218 عضواً وامتناع 79 عن التصويت.

وعارض الطلب الحكومي بتمديد مهمة الجيش كل من أحزاب اليسار والخضر والبديل الألماني، بينما امتنع الحزب الديمقراطي الحر عن التصويت.

وتخشى المعارضة انزلاق قوات الجيش الألماني في الصراع بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية في بغداد.

ووافق البرلمان الألماني على إرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان، حيث صوت مساء الخميس أيضاً على طلب تمديد وتوسيع مشاركة الجيش في مهمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” هناك.

وصوت 447 عضواً من أعضاء البرلمان لصالح القرار بينما عارضه 180 عضواً وامتنع 16 عضواً عن التصويت.

ووافق البرلمان على زيادة عدد الجنود المشاركين في المهمة في أفغانستان من 980 جندي حتى الآن إلى ما يصل إلى 1300 نظراً للوضع الأمني الهش في أفغانستان.