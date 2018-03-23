ألمانيا تحذّر من مساعي تركية لتغيير ديموغرافي بغربي كوردستان

وجهت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني ‹بوندستاگ›، تحذيرات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نقل لاجئين سوريين من تركيا إلى غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وإحداث تغيير ديموغرافي فيها.

وقالت روت، امس الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية: «منذ أسابيع ونحن نراقب هجوماً تركياً على عفرين يتنافى مع القانون الدولي وتستخدم فيه أيضاً دبابات ألمانية».

وتابعت، الرئيسة السابقة لحزب الخضر «الآن هناك تهديد بعملية إعادة ضخمة للاجئين إلى بلد به حرب والقيام بسياسة إعادة توطين عدوانية تحركها العرقية»، وأضافت متهكمة «أنا أسأل نفسي ما الذي يجب أن يقع بعد حتى لا توجه الحكومة الألمانية انتقادات لتركيا فحسب، وإنما أن تعتبره أيضاً مخالفاً للقانون الدولي؟».

ودعت السياسية الألمانية إلى وضع ما يجري في شمال سوريا على جدول أعمال حلف الـ ‹ناتو› «ومعه السؤال حول عواقب تطورات الأسابيع الماضية على عضوية تركيا بالناتو».

وكانت المستشارة الألمانية أنگيلا ميركل أدانت أمس الاول الأربعاء لأول مرة وبكل وضوح، الهجوم التركي على عفرين.

وقالت ميركل، إن «تصرفات تركيا في عفرين غير مقبولة رغم ما لديها من بواعث قلق أمنية مشروعة» وتابعت «أدين هذا أيضاً بأشد العبارات».

وتمكنت القوات التركية وميليشيات االمعارضة السورية الموالية لها، يوم الأحد، من السيطرة على مدينة عفرين الكوردية، بعد عمليات برية وجوية انطلقت في 20 يناير / كانون الثاني الماضي.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين وتشرد مئات الآلاف.