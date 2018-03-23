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إنتحار عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في أربيل

اقدم عضو في حزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض يوم الجمعة بالانتحار قرب منزله الكائن في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وابلغ مصدر في شرطة “كويسنجق” بان عضو الحزب المدعو “حميد قادر حمدمينه” والذي هو من مواليد عام 1970 قد انهى حياته بإطلاقة من مسدس نوع “كلوك” في بعد امتار عن منزله.

وأضاف المصدر ان المنتحر قد وجه الرصاصة الى قلبه ليفارق الحياة من لحظته، مردفا بالقول ان قبل وقوع الحادث بنصف ساعة اجرى “حمدمينه” اتصالا هاتفيا بأسرته طلب العفو منهم وتمنى لهم حياةً سعيدةً.

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