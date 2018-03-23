اربيل تحتضن مهرجان الالوان بمشاركة آلاف

ينطلق اليوم الجمعة، مهرجان الالوان الثاني في اربيل، بالتزامن مع احتفالات عيد نوروز القومي.

واحتضنت عاصمة الاقليم العام الماضي المهرجان نفسه، على ان ينتقل الى مدينة السليمانية نهاية الشهر الجاري.

وتستمر فعاليات المهرجان ليومين، بمشاركة اكثر من 15 الف شخص، على ان تدخل 6 اطنان من المساحيق الملونة بفعالياته، بالاضافة الى 12 لوناً مختلفا.

وتشمل الفعاليات ايضا حفلات غنائية ومساهمات شبابية.

وتستخدم الالوان بكثافة بالمهرجان في رمزية لحلول الربيع.

وتعد الهند من اكثر بلدان العالم احياء لهذه المناسبة تليها البرازيل.