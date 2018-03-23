البرلمان العراقي يطالب بتفاصيل اتفاقات أمنية مع واشنطن

طالب البرلمان العراقي الحكومة بكشف تفاصيل الاتفاقات الأمنية مع الإدارة الأميركية ودول الجوار، في أول رد فعل على تصريحات الناطق باسم عمليات الجيش الأميركي حول الحاجة إلى بقاء قواته في العراق.

وأكد مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عبد العزيز حسن في تصريح إلى «الحياة»، أن «القوات الأميركية ما زالت موجودة في كثير من مناطق غرب البلاد لا سيما في محافظة الأنبار». وأشار إلى وجود اتفاق أمني سابق بين بغداد وواشنطن لـ «القضاء على داعش وتقديم الدعم اللازم للقوات العراقية في مجال التدريب وغيرها»، لافتا إلى أن «الوضع نفسه ينطبق على القوات التركية التي تتمركز في بعشيقة وسنجار حيث تجاوز عددها ألف عسكري». وطالب الحكومة بـ «تحديد مدة بقاء تلك القوات ومهماتها وعديدها وطبيعة الاتفاق المبرم معها، سواء كانت أميركية أو تركية».

وكان موقع «إيرفورس تايمز» الأميركي المتخصص في الشؤون العسكرية، نقل عن الناطق باسم العمليات الأميركية غرب العراق الكولونيل سيث دبليو بي فولسوم، قوله: «جئت مع مشاة البحرية الأميركية إلى العراق عام 2003 لأننا كنا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، لكن الحرب الآن تغيرت ولم تعد نفسها». وتابع: «أعتقد أن القوات الأميركية ما زالت مطلوبة هنا، على رغم تحرير الأنبار والمنطقة الغربية في العراق من داعش، لكن ما نحاول القيام به مع قوات الأمن العراقية هو مساعدتها على تعزيز مكاسبها».

وأفاد مصدر عسكري مطلع لـ «الحياة»، بأن «الحكومة العراقية أبرمت اتفاقاً مع الإدارة الأميركية يعد امتداداً لاتفاق الإطار الاستراتيجي الذي انتهى منذ سنوات، ويقضي بمساعدة العراق في القضاء على داعش». ولفت إلى أن «البعض يحاول استغلال وجود القوات الأميركية وتوظيف الأمر انتخابياً».