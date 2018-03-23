الحشد الشعبي يطالب بنشر قواته بمنطقة متنازع عليها

طالبت قيادات في الحشد الشعبي رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، باعادة تسليم مهام تأمين محور الشمال الى عناصر الحشد بعد تكرار الخروقات والكمائن التي ينفذها عناصر داعش في طوزخورماتو مؤخراً.

وقال المتحدث باسم حشد الشمال علي الحسيني “نطالب القائد العام للقوات المسلحة باعادة الحشد الشعبي وتسليم مهام حماية الشارع كما كان يفعل سابقاً من جنوب كركوك عبوراً الى طوزخرماتو وانتهاء بانجانة”.

واضاف انه “وبعد ان انسحب الحشد الشعبي وكلف بمهام اخرى وايضا تم تبديل الجيش العراقي في منطقة طوزخورماتو بالشرطة الاتحادية، تبقى قرابة 30 كم تعيش حالة فراغ امني، ما سهل على عناصر تنظيم داعش استغلال ذلك”.

ولفت الحسيني الى “عدم التنسيق بين ثلاث غرف عمليات عسكرية هي كركوك وصلاح الدين ودجلة”.

يشار الى ان مسلحين مجهولين قاموا مؤخراً بنصب سيطرة وهمية على طريق طوزخورماتو – داقوق، وقتلوا عائلتين، اضافة الى سائق صهريج نفطي.