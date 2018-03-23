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الخارجية الأمريكية: قواتنا لن تخرج من منبج

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن “القوات الأمريكية لن تخرج من منبج، وستستمر بأنشطتها هناك”.

وقالت هيذر ناورت، في مؤتمر صحفي، امس الخميس: “لقد أعربنا لتركيا بوضوح عن قلقنا، وطلبنا منها تهدئة الوضع”.

وأضافت ناورت أن “القوات الأمريكية موجودة في منبج، وقد أبلغنا تركيا بأن أنشطتنا مستمرة في تلك المنطقة، وأوضحنا لها أن من حقنا الدفاع عن أنفسنا وعن شركائنا هناك”.

وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: “لقد شجعنا تركيا على تهدئة الوضع بشكل عام، والمباحثات جارية مع الحكومة التركية على هذا الأساس، ونحن لا ننوي الخروج من تلك المنطقة (منبج)، ويجب إجراء المزيد من المباحثات مع وزارة الدفاع لهذا الغرض”.

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