الشرطة الألمانية تنقذ 9 لاجئين عراقيين علقوا داخل شاحنة تبريد

تمكنت الشرطة الألمانية من تحرير 9 لاجئين عراقيين كانوا داخل شاحنة تبريد محكمة الإغلاق عند مدينة باد بينتهايم على الحدود مع هولندا.

وقالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة “إن اللاجئين التسعة ومن بينهم امرأتان وطفلان في سن العاشرة والثانية عشرة حاولوا لفت الانتباه إليهم من خلال التصفيق والضجيج داخل الشاحنة خلال توقفها في استراحة أمس الخميس، دفع ذلك السائق إلى إبلاغ الشرطة عنهم”.

وأضافت “يبدو أن أحد المهربين خبأ اللاجئين داخل مقطورة الشاحنة أمس الأول الأربعاء خلال توجهها إلى فرنسا، إلا أن مقصدهم المتفق عليه كان بريطانيا، حيث كانت الشاحنة ستمر عليها خلال توجهها إلى أوكرانيا التي تمثل وجهتها الأصلية”.

وتابعت الشرطة ” إن اللاجئين استغاثوا بعد أن تعرضوا للجوع والعطش وشعور متزايد بالبرودة، وراحوا يضربون السيارة من الداخل للإبلاغ عن تواجدهم بداخلها”.

كما قالت الشرطة أيضاً “إنه من الواضح أن قائد الشاحنة الأوكراني الجنسية لم يكن مشاركاً في تهريب اللاجئين وتفاجأ تماماً بما حدث”.