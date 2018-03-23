القنصلية الايرانية بالبصرة توضح سبب الغلق المؤقت لمنفذ الشلامجة

كشف مدير العلاقات والإعلام في القنصلية الايرانية في البصرة محمد اسماعيل، أن اسباب الغلق المؤقت لمنفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، تعود الى اتهام عدد من الزوار القادمين من ايران مؤخراً بأنهم يحملون تأشيرة دخول (فيزا) مزورة.

وقال اسماعيل في تصريح ان لكل دولة فيزا خاصة بها ومن الصعب تزويرها، فضلا عن ان الرمز الموجود في الفيزا لايمكن كشفه من قبل اي دولة باستثناء الدولة الصادر منها.

واكد اسماعيل استمرار الجانب الايراني باستقبال المسافرين العراقيين الى مدينتي عبادان وخرمشر بدون تاشيرة دخول ( فيزا) وان الاشاعات التي تصدر من هنا ومن هناك والتي تشير الى غلق المنفذ لا اساس لها من الصحة باستثناء ماجرى يوم امس.

وأشار اسماعيل ان الاتهامات التي يتم توجيهها الى المسافرين الايرانين بامتلاكم تأشيرة دخول مزورة غالبا ماتحدث في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية، وكان اخرها يوم امس حيث تم اعتقال نحو 21 ايرانيا في الشلامجة و 31 اخرين في منفذ الشيب فضلا عن عدد من الزوار الايرانيين في منفذ مهران بدعوى عدم وجود رمز الدولة في تأشيرة الدخول التي يحملونها، وفيما اشار الى ان جميع تلك التأشيرات غير مزورة فقد دعا الجانب العراقي الى تشكيل لجنة للتحقيق في مثل هكذا حالات.

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في 19 آذار 2018 عن إحالة 21 مسافراً ايرانياً يحملون تأشيرات (فيزا) مزورة عبر منفذ الشلامجة شرق البصرة، إلى القضاء.