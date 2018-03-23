النائب طلال الزوبعي يحظى بتأييد واسع ومساندة قوية من عشيرة زوبع والعشائر العربية في مناطق حزام بغداد

حامد شهاب

أعلنت عشيرة زوبع في مناطق غربي بغداد والعشائر العربية في مناطق حزام بغداد دعمها ومساندتها للنائب طلال خضير الزوبعي ، مشيرة الى ان الرجل يستحق أن يحظى بشرف تلك العشائر كونه إبنها البار الذي وقف الى جانبها في أصعب الظروف، وسعى لاعلاء شأن مناطقها ورفعة مكانة شيوخها ووجهائها ، وكل علية القوم ، لكي يبقى المدافع الأمين عن طموحاتهم وآمالهم في الارتقاء بمكانة أهلهم وناسهم ، وتقديم أفضل الخدمات لمناطقهم، وايصال صوتهم الى أعلى الجهات في الدولة والبرلمان .

وعلى إثر نداء وجهه النائب طلال الزوبعي الى وجهاء عشيرة زوبع والعشائر العراقية الأخرى ضمن منطقته الانتخابية ، فقد أبى شيوخ ووجهاء تلك العشائر بوجه عام وعشيرة زوبع بوجه خاص إلا أن يكونوا الصوت المعبر للنائب طلال خضير الزوبعي ، مؤكدين انهم لن ينسوا له وقفاته المشرفة لهم ، ولهذا سارعوا بكل رموزهم وجماهيرهم لإعلان مساندته ودعمه في حملته الانتخابية المقبلة ، ومبايعتهم له ، وهو الذي بقي يتقدم الصفوف لنصرة أهله وعشيرته في مناطق غربي بغداد وفي شرقيها ، وها هم يعلنون مجددا انهم سيكونون السيف المجرب الذي لن تثلمه الملمات لكي يبقى صوتهم الهادر ورمزهم الى حيث المكانات العلا ، وقد أقسموا على بيعته ومساندته بكل مايملكون ، بشيوخهم ووجههم وشبابهم وفلاحيهم وموظفيهم ونخبهم الخيرة وهم يحملون الراية لحفظ مكانة الرجال الذين يستحقون ، فكان النائب طلال الزوبعي خير من عبر عن توجهاتهم وطموحاتهم وآمالهم ، وها هو يعلن من جهته حرصه على يبقى رمزهم في الوفاء والكلمة الحرة الصادقة الأصيلة ، التي لن تكل او تمل في ان يعلي من شأن أهله وناسه ووجوه القوم وأخيارهم ويحفظ لهم الود والمكانة..فكان الصوت الأمين الذي يصدح على الدوام ، وهو عندما يقوم بجولاته بين مناطقهم فهو لديه إحساس مرهف وأكيد بأن علية القوم وأخيار العراق من شرفائه الطيبين سيبقون على العهد ، يحفظون له الود والعهد، متمنين له كل التوفيق ، وأمنياتهم أن يتقلد النائب طلال الزوبعي أرفع المناصب ، ومنها رئاسة مجلس النواب، التي يستحقها عن جدارة.