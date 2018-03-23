امانة مجلس الوزراء توجه ببيان مصير “المفقودين” من آهالي صلاح الدين

كشف عضو مجلس النواب، قتيبة الجبوري، الخميس، توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الدفاع ، ببيان مصير “مفقودي” من أبناء محافظة صلاح الدين.

وذكر الجبوري، الذي نشر وثيقة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: اهلنا الاعزاء في عموم محافظة صلاح الدين، فيما يخص ابنائنا المفقودين والمختطفين والمعتقلين نود اعلامكم بعقد اجتماع مع العديد من الجهات وتوجيه العديد من الاستفسارات للعديد من الجهات”، بشأنهم.

وبينت الوثيقة الموجهة الى وزارة الدفاع، ابلاغا من أمانة مجلس الوزراء، أخذ ما يقتضي، حول المفقودين من أبناء المحافظة.