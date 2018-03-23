انباء عن اقامة خليجي 24 في عام 2019 بالعراق

اكدت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، ان قطر وعدت بالتنازل عن استضافة بطولة “خليجي 24″، المقرر أن تستضيفها الدوحة في 2019، لصالح العراق.

وقال مدير اعلام الوزارة علي العطواني اليوم (22 اذار 2018)، ان الاتحاد القطري لكرة القدم سيعلن خلال الأيام المقبلة نقل بطولة “خليجي 24” إلى العراق، استجابة لطلب قدمه وزير الشباب عبد الحسين عبطان للمسؤولين القطريين خلال زيارته للدوحة مؤخرا، بحسب موقع سوا.

وكان من المقرر ان يستضيف العراق بطولة “خليجي 23” عام 2015، لكن الحظر المفروض على الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا) حال دون ذلك.

يذكر أن رئيس فيفا السويسري، جاني إنفانتينو، كان قد أعلن الجمعة السماح للعراق باستضافة المباريات الدولية الرسمية في أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.

ا.ح