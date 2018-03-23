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بوادر خلاف بين الصدريين والتيار المدني

نفى القيادي في تظاهرات التيار المدني جاسم الحلفي، اليوم الخميس، نية تياره ايقاف التظاهرات الاسبوعية اسوة بالتيار الصدري.

وقال الحلفي “نحن مستمرون بذلك، وما صرح به بعض القادة في التيار الصدري عن ايقاف التظاهرات مطلع الشهر المقبل واستئنافها بعد الانتخابات، هو شأن يعنيهم”، مبينا “نحن كتيار مدني لم نتخذ مثل هذا القرار حتى الان”.

وكان مدير مكتب الصدر في بغداد والمحافظات الشمالية وعضو اللجنة المشرفة على التظاهرات ابراهيم الجابري قد صرح لوسائل اعلام محلية عزم التيار الصدري ايقاف التظاهرات الاسبوعية مطلع نيسان المقبل بسبب الانتخابات وبانها ستعود بعد اتمامها.

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