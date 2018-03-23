بيان صادر عن حزب الوفاق الوطني حول استهداف مرشحي ائتلاف الوطنية

صرح السيد ضياء المعيني امين سر حزب الوفاق بما يلي :

من الواضح ان هناك عملية استهداف واضحة لمرشحي ائتلاف الوطنية لم تقتصر على كتلةٍ واحدة ضمن الائتلاف، فقد دأبت هيئة الاجتثاث او ما يسمى بهيئة المسائلة والعدالة – وهي ابعد ما تكون عن العدالة – على تكثيف عمليات الاجتثاث حيث بلغ الذين تم اقصائهم من مرشحي ائتلاف الوطنية ٦٨ مرشحا .

ان هذه الهيئة التي يفترض ان ترتبط بمجلس النواب الموقر -نظريا- لكنها في الحقيقة مرتبطة برئاسة الحكومة واجهزتها ما تزال تمارس التهميش والاقصاء والترويع وهو ذات الاسلوب الذي تسبب بنكبة العراق وايصاله لما هو عليه اليوم غير آبهة بجميع الملاحظات التي طالت عملها في السابق والدعوات الى احالة الملف برمته الى القضاء بعيداً عن الاهواء والاجندات السياسية .

ان استمرار هذه السياسات التي ترتكز على القصاص بعيدا عن سلطة القضاء يعني الاصرار على نهج التمييز الانتقام والاقصاء، وهو ما سيحتم علينا الوقوف بحزم ضد العملية السياسية سلميا، على ان يكون لنا موقف اخر سيعلن في حينه اذا ما استمر هذا الاستهداف .