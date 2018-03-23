ترامب يرشح “رجل احتلال العراق” مستشارا للامن القومي

كشف موقع بريطاني ، اليوم الجمعة ، عن ترشيح الرئيس الاميركي دونالد ترامب السفير السابق في الامم المتحدة جون بولتون كمستشار للامن القومي ، مبينا ان بولتون كان من ابرز المسؤولين الذي اصر على احتلال العراق عام 2003 .

وذكر موقع “ميدل أيست أي” في تقرير له ان ترامب غرد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتعيين بولتون مستشار للامن القومي يوم 9/4/2018 ، مضيفا ان فريق ترامب اصبح على نمط واحد بدأ من بومبيو وزير الخارجية الجديد وبولتون مستاشر الامن القومي وجينا هاسبل رئيس ووكالة الاستخبارات المركزية “CIA” .

واضاف ان بولتون ان من اشد الناقمين على الرئيس السابق باراك اوباما حول الاتفاق النووي الايراني معلقا عليها بانه اسوء اتفاق في التاريخ الاميركي ، لافتا الى ان بولتون صاحب فكرة محور الشر في اشارة منه الى العراق وايران وكوريا الشمالية .

واوضح ان بولتون من ابرز الداعين الى “تغيير النظام الاسلامي” في طهران ويعمل بكل قوة على تفكيك ” محور المقاومة “، مبينا ان بولتون من اشد الداعمين لنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس ، منوها الى ان بولتون يتميز بعلاقة وطيدة مع مسؤولين الكيان الاسرائيلي .

ولفت الى ان بولتون اعطى وعدا لترامب بانهاء دور حلفاء ايران في العراق من خلال الاعتماد على حلفاء واشنطن في بغداد والذين يتميزون بعلاقات وطيدة مع الرياض ، مشيرا الى ان بولتون احد الموقعين على “مشروع القرن الاميركي الجديد” .