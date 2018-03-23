تركيا تعتزم انشاء قاعدة عسكرية في العراق.. أوغلو: ليست لدينا عداوة مع الكورد

أعرب وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بالتقارب بين بغداد واربيل وحل الخلافات بين الطرفين.

وقال أوغلو إن جيش بلاده سيطلق هجوما في شمال العراق لمهاجمة قواعد حزب العمال الكوردستاني.

ويرى مراقبون أن اقتحام عفرين السورية والعملية الأخرى المرتقبة في العراق تشير إلى أن أطماع تركية لتوسيع نفوذها في الدولتين بحجة مكافحة الجماعات الكوردية، التي تصفها أنقرة بالإرهابية.

وتابع اوغلو “ليست لدينا عداوة مع كورد العراق”، مستدركا “نستعد للهجوم على قنديل وسنجار، وسيقوم جيشنا بما قم به في عفرين”.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان انقرة تعتزم انشاء قاعدة عسكرية في “شمال العراق”.