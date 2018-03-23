تظاهرة حاشدة في بابل للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد

تظاهر الالاف من آهالي قضاء سدة الهندية في محافظة بابل ، احتجاجاً على عدم توفير الخدمات وللمطالبة بمحاربة الفساد ، وعدم استغلال المرشحين للدوائر الحكومية في حملتهم الانتخابية .

وقال آحد المتظاهرين ويدعى أحمد كامل : ” خرجنا في تظاهرة واسعة للمطالبة بعدم السماح لأي مرشح للانتخابات الدخول إلى هذه المنطقة ، وثانياً أين كنتم في الدورات البرلمانية السابقة ؟ “. مضيفاً “الآن يتم استغلال اصوات الناخبين من خلال تقديم الاموال البخسة ، بينما نحن نسعى للتصويت لشخصيات اكاديمية نزيهة”.

وبدوره قال المواطن سليم فياض: “نحن آهالي سدة الهندية في بابل نطالب الحكومة المحلية الاهتمام بهذه المدينة التي تحولت إلى عجوز شمطاء بعدما كانت تزهو بجماليتها “. مضيفاً “لاحظنا في الآونة الاخيرة استغلال المدارس والبلدية ودوائر الدولة من قبل مرشحي الانتخابات وهذا غير شرعي ونرفضه بشكل قاطع”.

فيما تحدث المواطن بهاء خضير قائلاً :”من مبدأ المجرب لا يجرب ؛ ندعو جميع ابناء منطقة سد الهندية لعدم انتخاب الشخصيات التي تمت تجربتهم بينما سوف نمضي للتصويت للشخصيات النزيهة”.