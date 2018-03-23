تعرف على حجم صادرات الاردن للعراق

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، عن تزايد حجم الصادرات الأردنية الى العراق بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مراد قوله إن “حجم الصادرات الأردنية الى العراق بدأ يتزايد خاصة بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي ولابد من استغلاله لتعزيز التجارة بين البلدين”، مبينا أن “وفدا من القطاع الخاص سيزور العراق لبناء شراكات اقتصادية جديدة بين البلدين.

وبين مراد أن “قيمة البضائع المعاد تصديرها من الأردن للعراق عن طريق (الترانزيت) تصل لنحو 1.5 مليار دينار سنوياً”، ولفت الى “الحوارات التي دارت بين حكومتي البلدين بخصوص إدخال الشاحنات الأردنية الى الأراضي العراقية بشكل مباشر بدون توقفها في (ساحة التبادل) لتسهيل وزيادة عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين”.

واشارالى أن “غرفة تجارة عمان ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد آلية لتسهل حصول المستثمرين العراقيين على تأشيرة دخول لأراضي المملكة”، مبيناً أن “الأردن يعد بوابة تجارية لدول المنطقة ويتمتع ببيئة استثمارية خصبة ويسعى لجذب الاستثمارات بالقطاعات المختلفة والمشاريع المشتركة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة الإعمار في العراق وسوريا”.