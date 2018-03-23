تفجير يستهدف احتفالًا للتركمان بعيد “نوروز” شمالي العراق‎

انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع، اليوم الجمعة، في احتفال للتركمان بمناسبة عيد “نوروز”، في مدينة كركوك شمالي العراق، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي: إن “عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق على مقربة من قلعة كركوك وسط المدينة، انفجرت أثناء احتفال للتركمان في المنطقة بمناسبة عيد النوروز”.

وأكد العبيدي أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات. وأشار إلى أن قوات من مكافحة الإرهاب (نخبة الجيش) اعتقلت شخصًا يُعتقد أنه قام بتفجير العبوة.

ولم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، ويلقي مسؤولو العراق باللوم على تنظيم “داعش” في الوقوف وراء مثل هذه الهجمات.