حزب العمال الكوردستاني ينسحب من سنجار بطلب من طرفين

أعلن حزب العمال الكوردستاني يوم الجمعة عن سحب مقاتليه من قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وقال الحزب في بيان اليوم، ان مقاتليه قد انهوا المهام التي كانت مناطة بهم في سنجار، مردفا ان عناصر الحزب سينسحبون كاملة من القضاء.

وأوضح البيان انه بطلب من الحكومة العراقية والكورد الايزيديين تقرر الانسحاب من سنجار، مضيفا ان الوضع الأمني داخل القضاء اصبح مستتبا، والكورد الايزديون قد اعادوا تنظيم صفوفهم وهم قادرون على حماية انفسهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح يوم الاثنين خلال كلمة له في مؤتمر للسلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار، من أجل “تطهيرها من عناصر حزب العمال الكوردستاني”.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، عن رفض بغداد لأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجعفري يوم الاربعاء، ان الأخير التقى أحمد يلدز وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة، والوفد المُرافِق له، وجرى استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف الوزير ان “العراق لن يسمح بتواجُد أيِّ قوات على أراضيه تقوم بعمليَّات عسكريَّة في أيِّ دولة من دول الجوار”، مُنوِّها الى انه “في الوقت الذي نحرص فيه على عمق العلاقات العراقـيَّة-التركيَّة إلا أنـَّنا نرفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركيَّة للحُدُود العراقـيَّة، ونُجدِّد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركيَّة من مدينة بعشيقة”.

وكانت ممثلة الكورد الايزيديين في مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل قد كشفت يوم الأربعاء عن بدء عمليات “هروب جماعي” لأبناء طائفتها من مدينة سنجار بعد ان اطلاق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصريحات بشن عملية عسكرية على عناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجدين فيها.