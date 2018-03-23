حصيلة أولية عن عدد السياح الى كوردستان في نوروز

أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن عدد السياح الذين قصدوا الاقليم خلال ايام عيد نوروز، كحصيلة أولية.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي لوسائل اعلام كوردية ان عدد السياح الذي قصدوا اقليم كوردستان من محافظات وسط وجنوب العراق ودول الجوار، بلغ 76 ألف سائح، حتى يوم أمس الأول الثلاثاء.

واضاف روستي ان العدد في ازدياد وسيتم نشر احصائية نهائية بعد انتهاء عطلة عيد نوروز، لافتا الى ان اغلاق الطريق بين أربيل وكركوك، كان له تأثيره على عدد السياح، خاصة ممن يأتون من وسط وجنوب العراق عبر الطرق البرية.

واشار الى ان هيئة السياحة والجهات المعنية في اقليم كوردستان قدمت التسهيلات للسياح، وبما يحقق لهم رحلات ممتعة وبالتنسيق مع شركات السياحة في وسط وجنوب العراق.