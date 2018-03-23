دعوة لنيازي معمار اوغلو بالاعتذار رسماً من الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة والتهديد بمقاضاته لنعته نوروز بالمشؤوم

بدءاً نترحم على شهداء الباص الذين اغتالتهم ايادي الغدر والبطش بين طريق داقوق و طوز ونطالب القوات الامنية العمل الدؤوب في حفظ امن وسلامة المواطنين العزل في كل مكان والنيل من العصابات المجرمة التي تحاول زعزعة الامن وشرخ التعايش السلمي بينهم .

واننا اذ نستنكر ونشجب تلك الجريمة الشنعاء كذلك نرفض ماصرح به النائب نيازي معمار اوغلو ونعته اعياد نوروز بالمشؤوم وتلفظه بكلمات لاتمد للسلم الاجتماعي باي صلة وهي جاءت لكسب عواطف الضحايا ولاسباب انتخابية وهذا مايعارض الدستور والقوانين العراقية التي كفلت الحقوق الخاصة باحترام كافة الاعياد والمناسبات والشعائر بين كافة الاديان والطوائف والقوميات وانه بتطاوله هذا اصبح تحت طائلة القانون ولا سيما تعرضه على الحريات الاساسية للشعب العراقي والذي كان الاجدر به وهو ممثل له في البرلمان ان يدافع عنهم لا ان يتجاوز عليهم وهم يمارسون ابسط حقوقهم و ان التعرض لمقدسات و حريات الخاصة في المجتمع العراقي يضع المتعرض في مخالفة دستورية و تحت طائلة القانون .

عليه وللاسباب التي ذكرناها في بياننا هذا نطالب النائب نيازي بالاعتذار رسماً الى الشعب العراقي اولا والى الشعب الكردي ثانياً والكف عن المهاترات السياسية والدعائية على حساب المظلومين والا فاننا سنقيم دعوة قضائية بحقه وحسب ضمانة القانون لاستهزائه بمناسبة مهمة تعود لمكون عراقي اساسي واغلب الشعب العراقي تعود على احيائها والاحتفال بها في كل عام .

زياد فهد كاكه ئي