شكرا لسفيري أمريكا واليابان ومرحبا بهما ضيفيين كريمين في ذي قار ..

الناصرية /حسين باجي الغزي

شهد الاسبو ع الماضي زيارتين مهمتين في ذي قار أولهما زيارة السفير الامريكي في العراق دوغلاس سليمان للمحافظة والذي أكد على رغبة بلاده بالاستثمار في القطاعين النفطي والسياحي في محافظة ذي قار ، حيث خصصت حكومتة 3,5 مليار دولار للاستثمار في العراق .

و بحث مع المحافظة الفرص الاستثمارية والاقتصادية وبالاخص في مجال النفط والغاز ومجال السياحة الذي عده من المجالات الواعدة في المحافظة كونها تضم مزيجا رائعا من جمالية الاهوار وعمق التاريخ .

محافظ ذي قار يحيى الناصري عرض على السفير امكانيات المحافظة وقدراتها على استقبال المستثمرين والشركات الراغبة بالعمل في المحافظة ، مبديا رغبة الناصرية بدخول الشركات الامريكية للعمل والاستثمار فيها .

ا#الحدث الاخر هو أفتتاح مشروع بزل شرق الغراف والذي سيسهم بتخفيف نسب الملوحة ويقلص مستويات المياه الجوفية في ثمانية قطاعات جغرافية تمتد ابتداء من شمالي قضاء الحي في محافظة واسط وحتى منطقة الدوانيش جنوبي محافظة ذي قار ، الامر الذي سييهم باحياء نحو 475 الف دونم زراعي .

#هذا المشروع ما كان ليكون لولا الدعم الياباني في انجاز المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق حاليا ،حكومة ذي قار قالت أنها بحاجة الى دعم الاصدقاء المتواصل في اعادة الاعمار بعد تحقيق النصر على تننظيم داعش الارهابي .

وان اليابانيين يمتلكون خبرة وتجربة كبيرة في اعادة الاعمار والبناء بعد الحرب العالمية الثانية في اربعينيات القرن الماضي حيث استطاعوا تجاوز المعاناة انذاك وبناء بلدهم من جديد.

# السفير الياباني قال خلال افتتاحة المشروع مع محافظنا ..ان حكومة بلاده حريصة جدا على دعم العراق في المرحلة الراهنة وقد قدمت له منذ العام 2003 ولغاية الان 15 مليار دولار امريكي على شكل منح وقروض ميسرة لاعادة تاهيل البنى التحتية .

وكان مشروع بزل شرق الغراف قد انجز بتمويل من القرض الياباني للعراق بكلفة اجمالية قدرها ستة ملايين دولار امريكي .

شكرا لكما ومرحبا في كل من يمد يد العون لذي قار التاريخ والمجد والحضارة

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