شل تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي بـ 406 ملايين دولار

اتفقت شركة Royal Dutch Shell النفطية العملاقة على بيع كامل حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي إلى شركة Itochu Corp اليابانية مقابل 406 ملايين دولار.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي اتفقت فيه الشركة البريطانية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول في العراق عضو أوبك، وتسليم عملياته إلى شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وقالت الشركة إن Shell EP ميدل إيست هولدنغز ستبيع كامل حصتها في Shell العراق إي.بي (SIBV) التي تملك حصة نسبتها 19.6% من حقل النفط إلى وحدة تابعة لـ Itochu.

وفي إطار الاتفاق، ستتحمل Itochu دينا بقيمة 144 مليون دولار أيضا.

وقالت Shell إنها حصلت على الموافقات التنظيمية الضرورية ومن المتوقع أن تستكمل البيع قريبا، مع تاريخ نفاذ للاتفاق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أبلغ رويترز في يناير/كانون الثاني أن العراق وافق على البيع.

وينتج حقل غرب القرنة 1، الذي تديره Exxon Mobi، نحو 405 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي.