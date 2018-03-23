صديق للكورد يتولى منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامپ، ليلة أمس، عن تغيير جديد في إدارته، ضمن سلسلة تغييرات أجراها مؤخراً في البيت الأبيض.

وعين ترامپ، جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي الأمريكي، ليحل محل هربرت مكماستر.

وبعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريقه خلال الأشهر الماضية، قال ترامب عبر ‹تويتر›: «أنا سعيد أن أعلن انه ابتداء من التاسع من نيسان / أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي».

ويعد بولتون من ‹الصقور›، وهو يؤيد استخدام القوة العسكرية مع كوريا الشمالية وإيران.

ويعرف عن جون بولتون صداقته للكورد ومواقفه المؤيدة للاستفتاء واستقلال إقليم كوردستان عن العراق.

وقال الجنرال أد دينو، أحد القادة البارزين في الجيش الأمريكي على حسابه في ‹تويتر›، إنه لو تولى بولتون منصبه في البيت الأبيض قبل عام، لما وقعت أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

كما أن بولتون من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في تموز/ يوليو عام 2015 لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وتولى بولتون (69 عاماً)، مناصب هامة في الإدارات الجمهورية للرؤساء رونالد ريگان وجورج بوش الأب وجورج دبليو بوش.

وكان ترامپ عين في شباط / فبراير من العام الماضي ماكماستر في المنصب خلفا للفريق مايكل فلين الذي أُقيل بعد ثلاثة أسابيع وثلاثة أيام فقط من توليه المنصب.