صفقة فساد سلاح كبيرة في العراق

كشفت قناة عراقية اليوم الجمعة عن معلومات جديدة بشأن التحقيق بعقد تسليح شركة “أرسنال”، والذي تحوم حوله “شبهات فساد كبيرة”.

ونقلت عن مصدر مطلع أن “شركة ITC، وهي مجموعة شركات استثمار وتكنولوجيا، تعمل الآن بغطاء من شركة أرسنال البلغارية”، مبينا أن “الأسعار المقدمة بشأن التسليح أعلى من الطبيعي بأضعاف المرات وقيمة العقد تبلغ 560 مليون دولار”.

وأضاف أن “ITC تتمتع بسمعة سيئة وكان لديها حظر عمل في العراق منذ عام 2003 – 2008 بسبب تلكؤها في عقود إلى وزارة الاتصالات العراقية”.

وكان مصدر مطلع أفاد، أمس الخميس بأن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا في عقد تسليح شركة “أرسنال” البلغارية من ناحية الأسعار والنوعية وسنة الصنع، مشيرا إلى وجود “شبهات فساد كبيرة” في العقد.